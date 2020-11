Grave lutto a UeD. La dama storica distrutta dal dolore. L’ultimo saluto è da brividi: “Dammi la forza”

Un vuoto incolmabile nel cuore di una delle dame più seguite di Uomini e Donne. Anna Tedesco, la splendida dama bionda dal sorriso luminoso, dà il triste annuncio. Da mesi si era venuti a conoscenza di un periodo molto delicato che stava affrontando, ma oggi la conferma che non ci sia più nulla da fare per rimediare a quel dolore. Ecco cosa è successo nella sua vita.

Correva il mese di agosto quando la splendida Dama del trono Over di Uomini e Donne, aveva comunicato a tutti delle gravi condizioni di salute della madre. Lo aveva fatto sul profilo Instagram, dove era apparsa la sua mano intrecciata a quella della madre e parole di incoraggiamento. Senza specificare troppo, Anna Tedesco ha così parlato di quel momento. (Continua a leggere dopo la foto).















Da sempre legatissima alla sua famiglia, Anna Tedesco non ha mai nascosto di avere con la madre un rapporto davvero speciale e unico. Ma così ha detto a proposito di lei e della sua malattia: “Cercare un senso a tutto questo sembra ormai impossibile ma io so che nel tuo stringermi la mano, posso trovare tutte le risposte. Perché è il tuo calore ormai che nutre il nostro legame e rafforza i nostri ricordi. Forza mamma”. Anna Tedesco ha ricevuto il conforto di tutti. (Continua a leggere dopo la foto).















Purtroppo però la donna non ce l’ha fatta. Si è spenta per sempre la madre della Dama e sempre su Instagram il doloroso annuncio a corredo della foto che ancora una volta mostra le loro mani strette l’una all’altra, ma in bianco e nero: “Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te. Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tedesco (@tedesco_anna)

Per poi chiosare: “Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte, perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte. Mi manchi tantissimo mamma. R.I.P”. Così la malattia ha portato per sempre via la vita della madre di Anna, che sicuramente può contare sull’affetto di tutti, soprattutto del figlio ormai 25enne Maicol.

“Pensavo di aver finito…”. Carolyn Smith, compleanno in ospedale