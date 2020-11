Un grande ritorno a UeD. In una delle ultime puntate riecco Riccardo Guarnieri nello studio di Maria De Filippi. La storia con Ida Platano è finita e, a quanto pare, definitivamente, dunque il cavaliere di Taranto è pronto a rimettersi in gioco. Ma naturalmente in puntata Riccardo ha dato la sua versione dei fatti.

“Questa storia è nata con incomprensioni e difficoltà – ha raccontato a Maria De Filippi e al pubblico – non si è mai risolto nulla, anzi si è sempre aggiunto qualcos’altro. Ad un certo punto mi sono trovato ad affrontare qualcosa che le era stato raccontato da un’altra persona e così siamo arrivati a discussioni molto pesanti”. Incalzato dalla padrona di casa, Riccardo spiega che una donna misteriosa avrebbe raccontato a Ida di aver avuto una relazione con Riccardo e di essere persino rimasta incinta. (Continua dopo la foto)















“Le ho chiesto chi fosse questa persona, ma non me l’ha mai detto. Eppure, anche se lei dice di non averle mai creduto, mi attaccava su tutto”. Poi il racconto del lockdown trascorso a casa di Ida che ha portato a mettere il punto alla loro storia: “Passavo molto tempo in una camera, è stato bruttissimo”. Dopo la quarantena, lui e Ida avrebbero chiuso tutti i rapporti e oggi Riccardo è pronto a rimettersi in gioco. (Continua dopo la foto)















Anche Ida, ma sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, aveva parlato della rottura con Riccardo che, lo ricordiamo, le aveva anche fatto la proposta di nozze, e aveva detto di averlo cercato ma invano: “Nonostante io abbia cercato di sentirlo, giorno dopo giorno le nostre conversazioni sono andate sgretolandosi. Il nostro ultimo scambio di messaggi risale a fine giugno e poi il silenzio. Ho provato a contattarlo fino a settembre ma senza ricevere mai risposta né alle chiamate né ai messaggi”. (Continua dopo le foto)











La sua reazione al ritorno di Riccardo a UeD è invece arrivata su Instagram, dove Ida è da sempre molto attiva. Durante la puntata di UeD, mentre Riccardo parlava, la parrucchiera bresciana ha condiviso delle Storie. Non dice una parola ma nella clip scuote la testa in segno di non approvazione con in sottofondo la canzone di Ultimo “Ti dedico il silenzio”. E sulla strofa “Ti dedico il rumore di queste inutili parole”, lei con una espressione piuttosto perplessa rimarca: “Meglio che ci bevo su”. Insomma, non ha preso bene la versione del suo ex.

