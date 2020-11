“Molto carina!”. Arisa ci ‘ricasca’. Corre dalla parrucchiera e sfoggia un nuovo look per ‘Amici’

Manca poco al ritorno in televisione di ‘Amici’. La data di inizio della trasmissione condotta da Maria De Filippi è fissata per sabato 14 novembre, a partire dalle ore 14.10. In questa puntata conosceremo per la prima volta i nuovi alunni, che formeranno la nuova classe. Novità per quanto concerne il daytime, che non sarà più su Real Time, ma traslocherà su Italia 1 alle 19.

E sono adesso anche arrivate informazioni importanti per quanto riguarda i professori. Infatti, negli ultimi giorni erano state tantissime le indiscrezioni circolate sulla trasmissione di Canale 5. Ci saranno quindi conferme molto interessanti, ma i telespettatori saranno anche costretti a non vedere più all'opera uno dei protagonisti. A riferire queste succulente anticipazioni è stato 'DavideMaggio'.















Tra i confermati abbiamo le maestre di ballo Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Non ci sarà più invece Stash, che abbandonerà il talent show per una motivazione seria. Infatti, molto presto diventerà papà per la prima volta. Al suo posto un nome bomba, ovvero quello della cantante Arisa, che per l'occasione ha deciso di cambiare look.















La cantante, che non è certo nuova a cambi look, ha deciso di modificare il suo aspetto ancora una volta e, orgogliosissima, ha mostrato il risultato su una Instagram Story. Caschetto e frangetta per presentarsi al meglio nello studio del talent di canale 5 dove ricoprirà il ruolo di giudice e professoressa. Pochi giorni fa Arisa aveva pubblicato una foto in primo piano, inno alla bellezza femminile al naturale.









Una poesia dedicata, come scrive lei, “alle donne e a chi si sente tale”. Soprattutto a quelle che riescono a “scorrere libere in mezzo al deserto”. Si tratta di un inno alla vita e all’amore, di un invito rivolto alle rappresentanti del sesso femminile che vogliono diventare donne per davvero.

