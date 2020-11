È stato uno dei primi a comprendere l’importanza dell’uso dei social per rimanere in contatto con i propri fan. Non solo, ha ideato e condotto un programma, “VivaRaiPlay”, interamente dedicato all’intrattenimento sul web, una vera novità e una ventata d’aria fresca nel panorama Rai. Ma da diverso tempo è completamente scomparso e adesso i suoi sostenitori sono molto preoccupati.

Parliamo di Fiorello Rosario che è assente dalla tv dal Festival di Sanremo, condotto insieme all’amico Amadeus. Adesso però la sua assenza si fa sentire anche sui social. Non sappiamo il motivo per cui Fiorello abbia deciso di abbandonare i suoi contatti sui social. Quel che è sicuro è che il presentatore era presente al funerale di Gigi Proietti insieme alla moglie Susanna. Fiorello e Gigi erano molto legati e l’ultima sua attività su twitter è stata proprio quella di cambiare la foto del profilo mettendo quella di Proietti a braccia aperte mentre saluta i suoi spettatori. (Continua a leggere dopo la foto)















Dunque Fiorello non sta male, è in buona salute, così almeno è apparso ai funerali di Gigi Proietti. Fatto sta che il suo ultimo post su Instagram risale al 6 settembre ed è un post ironico, scherzoso, come spesso ci ha abituato lo showman. C’è una foto di Amadeus da giovane accompagnata dalla frase: “Questa notte ho fatto un incubo”, con riferimento proprio al festival di Sanremo condotto proprio con l’amico. (Continua a leggere dopo la foto)















Sotto al post ci sono numerosi commenti dei follower di Fiorello che chiedono dove sia finito e come mai è assente da così tanto tempo. L’ultimo suo tweet risale addirittura all’8 aprile scorso ed è un ricordo dell’amica scomparsa Susanna Vianello. Non sappiamo perché, ma con ogni probabilità Fiorello ha deciso di lasciare da parte, almeno per il momento, l’utilizzo dei suoi profili social per inviare messaggi come era solito fare fino a poche settimane fa. Forse, chissà, in attesa di tempi migliori. (Continua a leggere dopo la foto)









Quella volta che Fiorello telefonò a sorpresa a Gigi Proietti❤ https://t.co/Q070aeGRG7 pic.twitter.com/qglAHCxjEb — Rai Italia (@ItaliaRai) November 8, 2020

Intanto vale la pena consolarsi con un episodio del suo “VivaRaiPlay” davvero esilarante. Fiorello, infatti, chiamò in diretta l’amico Gigi Proietti che in quel momento stava mangiando. Nonostante ciò il maestro decise di rispondere e regalò agli spettatori una barzelletta delle sue. Un momento di grandissima ilarità con Gigi Proietti che improvvisò una voce improbabile e all’inizio non fu neppure riconosciuto.

Sanremo 2021, la Rai ha deciso: Amadeus non sarà solo a condurre il Festival