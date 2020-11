“Visto che non si può uscire… Io così”. Federico Fashion Style, bufera immediata per la foto

Federico Fashion Style travolto da una nuova bufera sui social, Al secolo Federico Lauri, è diventato un volto noto del piccolo schermo grazie al reality “Il salone delle meraviglie”. Nel format di Real Time il parrucchiere delle star nostrane ha svelato trucchi e segreti della messa in piega, diventando in breve tempo personaggio tanto amato quanto criticato.

Più volte ospite di salotti televisivi, ultimamente Federico Fashion Style ha avuto un’accesa lite con Antonella Mosetti che dalle frecciatine su Instagram è approdata sul piccolo schermo con tanto di accuse pesanti. Sui social l’hair stylist di Anzio è ovviamente seguitissimo ma non per questo al riparo di critiche e polemiche. L’ultima tempesta si è scatenata qualche ora fa, sotto a uno scatto privato del parrucchiere di Giulia De Lellis e Valeria Marini, tanto per citare alcune delle vip affezionate ai suoi lavori. (Continua dopo la foto)















Federico Fashion Style è finito nel mirino per una foto che ha fatto infuriare molti suoi follower. L’hair stylist dei personaggi famosi ha pubblicato uno scatto in cui si mostra immerso in una vasca idromassaggio piena di bolle mentre è intento a sorseggiare champagne. “Se non si può uscire…io stasera mi rilasso così!…voi che fate? Io resto a casa cosi!”, la didascalia al post condiviso sulla sua affollatissima pagina Instagram. (Continua dopo la foto)















Apriti cielo! Probabilmente voleva solo essere un modo diverso di condividere un momento con i suoi follower ma si è ben presto trasformato in motivo di critica: “I tuoi soldi purtroppo non li teniamo forse una doccia ci possiamo fare”, “Noi se potemo permette giusto er bidè”, “Chi ha potere mediatico farebbe bene a lanciare messaggi diversi”, tuonano alcuni infastiditi per la sua ostentazione del lusso. (Continua dopo foto e post)











A loro avviso avrebbe potuto evitare di “ostentare benessere e ricchezza”, specie in un momento delicato come questo: “Sboccia Federico Fashion Style… Fai bene… Ma forse in questo momento ostentare benessere e “ricchezza” non è un gran bel vedere…”, “Anche in questo brutto periodo di pieno covid, tu pensi solo a te stesso”, “C’è gente che muore e c’è chi da uno schiaffo morale alla povertà”. “È una semplice vasca che hanno tutti in casa”, replica Federico, col quale molti sono d’accordo. Molti infatti lo hanno subito difeso dai commenti negativi piovuti sotto alle foto.

