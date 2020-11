Vittoria Schisano è stata eliminata durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. L’attrice e il suo ballerino Marco De Angelis sono stati battuti da Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. Ora per loro c’è comunque la possibilità di contare sul ripescaggio che ci sarà sabato 14 novembre anche se la Schisano è convinta che passeranno Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, momentaneamente fuori dalla gara per via di un problema alla caviglia della conduttrice.

Una delusione che è stata mitigata dai tanti messaggi di auguri che Vittoria Schisano ha ricevuto per il suo compleanno. Il suo profilo Instagram è stato inondato di messaggi e video che festeggiavano i 37 anni dell’attrice. Una enorme manifestazione d’affetto da parte di tante persone che tengono particolarmente a Vittoria e non hanno voluto far mancare la loro vicinanza in questo giorno particolare. (Continua dopo la foto)















Anche Milly Carlucci ha voluto fare il suo personale regalo a Vittoria Schisano. Come si vede sulle storie di Instagram che l’attrice ha condiviso c’è anche il prezioso regalo della conduttrice di Ballando con le stelle: si tratta di una Barbie, che tanto avrebbe voluto quando era piccola. Più volte durante il varietà di Rai1, l’attrice ha raccontato della sua travagliata giovinezza e del fatto di non poter giocare con le Barbie.(Continua dopo la foto)















Vittoria, infatti, è nata Giuseppe, ma si è sempre sentita una donna ed è stata costretta a vivere un’infanzia da maschietto anziché da femmina. Tra episodi di bullismo, prese in giro e sputi in faccia, la Schisano ha alle spalle un passato davvero traumatico. E non ha mai avuto una Barbie. Ecco perché il regalo di Milly Carlucci è stato da lei particolarmente apprezzato. Dopo diverse operazioni – tra cui una vaginoplastica – Vittoria Schisano è riuscita a diventare una donna a tutti gli effetti: è stato un sogno che le ha completamente cambiato la vita. L’ex protagonista di Un posto al sole ha parlato più volte a Ballando con le Stelle della sua infanzia, dei giochi e passatempi che le sono stati negati quando si chiamava Giuseppe, come le Barbie o la scuola di danza. (Continua dopo la foto)









Grazie a Ballando con le stelle, Vittoria Schisano ha realizzato tati sogni che erano rimasti per molto tempo in sospeso come ballare avere una Barbie tutta sua. Sogni e desideri che sono finalmente diventati realtà, per la gioia dell’attrice. Sui social network Vittoria ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che le sono state vicino in questo momento. “Mi sento molto amata”, ha ribadito la Schisano.

