Compleanno a casa, in famiglia, ma non per questo meno bello. Alessia Marcuzzi ha spento 48 candeline! Mercoledì 11 novembre è il giorno della conduttrice de Le Iene e Temptation Island, che è finito da poco. Le ultime settimane non sono state facili per lei. Era risultata positiva al test rapido del coronavirus tramite pungidito, dunque si era sottoposta a un test antigenico tramite tampone per avere conferma del risultato che per fortuna è stato poi smentito.

Quindi, dopo aver saltato due appuntamenti del famoso programma in onda su Italia 1, finalmente, la bella notizia: “Sono negativa – ha fatto sapere su Instagram – Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto…ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa è di dominio pubblico. Sono felice, certo! Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo”. (Continua dopo la foto)















Immediati i commenti dei colleghi, le Iene Nicola Savino e Giulio Golia, così come quelli di tanti follower felici per la buona notizia. Ora un nuovo post, ma decisamente per un argomento più felice: la foto che Alessia Marcuzzi ha scelto per il suo compleanno ha registrato un vero e proprio boom. Più di 100mila commenti e migliaia di messaggi per lei sotto allo scatto mozzafiato che ha scelto per celebrare il suo giorno. (Continua dopo la foto)















Dopo aver postato nelle Storie i tantissimi fiori ricevuti e la prima torta che allo scoccare della mezzanotte era lì ad attenderla in hotel a Milano, Alessia ha condiviso una foto in cui è immortalata mentre fa una verticale. Fisico strepitoso e gambe lunghissime. Addosso un body bianco e mette in mostra la sua forma top. “48” la didascalia ma è proprio il caso di dire solo all’anagrafe. (Continua dopo foto e post)









48, sì, “E non sentirli, auguri”, le scrive Federica Fontana. Ezia Modafferi, sua grande amica, è ancora più categorica: “Ciaone a tutte!”. E poi, tra la miriade di messaggi piovuti sotto: “Che smacco a noi comuni mortali”, le fa notare Monica Leofreddi. “Ma in che senso 48? Ti stai sbagliando, sono 38, per forza”, scrive Levante. Ma sono davvero tantissimi: Alessia Marcuzzi è stata letteralmente sommersa dagli auguri e dai complimenti di chi le fa notare come per lei il tempo che scorre sembri proprio non contare.

