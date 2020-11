Milly Carlucci, la notizia è boom. La conduttrice è il ritratto della felicità e lo annuncia così

Milly Carlucci è prontissima per una nuova puntata di Ballando con le stelle e nel frattempo ne approfitta per mostrarsi sui social. Sabato 14 novembre va in onda il prossimo appuntamento dello show danzerino di Rai1 e poche ore fa una ex concorrente ha spento 37 candeline. Stiamo parlando di Vittoria Schisano.

Non è più a Ballando ma le è arrivato un regalo speciale da parte dalla conduttrice e da tutta la produzione di Ballando con le Stelle: una Barbie. Vittoria ha mostrato la bambola tra le sue Storie di Instagram, non nascondendo una certa emozione per questo dono del tutto inaspettato. Più volte nel programma ha raccontato della sua travagliata adolescenza e del fatto di non poter giocare con le Barbie. Nata Giuseppe, Vittoria si è sempre sentita una donna ma è stata costretta a vivere un'infanzia da maschietto anziché da femmina.















La ex protagonista di Un posto al sole ha alle spalle un passato davvero traumatico che però ora si è lasciata alle spalle e grazie al programma è riuscita a realizzare tanti sogni rimasti in sospeso: imparare a ballare e avere una Barbie tutta sua. Sui social network ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che le sono state vicino in questo momento. "Mi sento molto amata", ha ribadito.















Ma anche la stessa Milly Carlucci è in vena di festeggiamenti. Ha voluto dare la notizia sul suo profilo Instagram personale attraverso un breve video: "Amici, questo piccolo video è per dirvi grazie, 2 milioni di volte grazie perché ci avete dato 2 milioni circa di visualizzazione delle nostre storie su Instagram", ha detto la presentatrice. Poi ha voluto ringraziare tutti per le oltre 928mila interazioni sui social.











Numeri importanti che dimostrano quanto Ballando sulle stelle sia ormai diventato uno dei programmi più seguiti e chiacchierati sul web in quest’ultimo periodo. E dopo aver celebrato il traguardo raggiunto con il suo programma, Milly Carlucci ha anche colto l’occasione per ringraziare tutti i telespettatori per l’enorme affetto ricevuto: “Un abbraccio immenso a tutti voi”, ha concluso.

