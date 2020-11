“Ragazzi che bomba”. Wanda Nara is back! La moglie di Mauro Icardi si spoglia e si mostra così… occhio alle coronarie

Wanda Nara is back! La moglie di Mauro Icardi è tornata, più sexy e sfrontata che mai. Negli ultimi mesi aveva scelto di raccontare un lato diverso di sé, quello della tenera mamma o della signora di campagna alternando scatti con i figli a quelli con i cavalli. Da qualche giorno però, complice forse la noia di un nuovo lockdown, ha ritrovato la spregiudicatezza di sempre e torna a infiammare i social con un topless allo specchio da perdere la testa. Wanda indossa solo un paio di leggins neri, mentre la parte alta del corpo è totalmente nuda.

Eccola allora, di profilo davanti allo specchio, nel bagno della sua villa parigina, copre una porzione di seno con il braccio, ma quella che sfugge al controllo è abbondante e il sideboob è da paura. “Tutto ciò che resta è l’inverno” scrive (in spagnolo) a corredo della foto, lasciando presupporre che il suo sarà a dir poco caliente. Anche l’allenamento social della Nara è super sexy, e il décolleté esplosivo è il protagonista assoluto. Mentre ci dà dentro con gli esercizi, il top minuscolo fatica a contenere le sue grazie giunoniche, enfatizzate anche dalle inquadrature tattiche. (Continua a leggere dopo la foto)















Dalla palestra casalinga non rinuncia a postare scatti in pose maliziose, poi sfoggia i risultati di tanto duro lavoro in perizoma o senza maglietta. I follower apprezzano e ricambiano a suon di cuori. Le sue case non sono mai state un mistero per nessuno. Wanda Nara ha sempre mostrato ai suoi follower ogni angolo nascosto delle sue abitazioni di lusso: dal mega attico milanese con vista sullo stadio di San Siro alla casa parigina passando per le ville da mille e una notte utilizzate per le vacanze da nababbi della famiglia Icardi. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche della nuova dimora nella capitale francese ha fatto vedere prima degli scorci, fino a postare quasi tutto. In casa non manca nulla: arredi e dettagli principeschi, ampi spazi per potersi muovere in tutta libertà, una palestra con tutti i comfort, una piscina da sogno e ogni agio possibile. (Continua a leggere dopo la foto)











Dopo aver fotografato più volte la sala da pranzo, l’ingresso e la vasca semi-olimpionica, Wanda Nara nelle sue foto “casalinghe” (in Francia c’è un minilockdown e anche le abitudini mondane della Nara si sono ridotte) regala altri angoli di paradiso. La vasca da bagno in marmo di Carrara, la cameretta dalla moquette bianca incontaminata, la scala immacolata, i lampadari luccicanti e sfarzosi, cuscini griffati, sala da pranzo elegante e perfetta, minisalottini reali e alle pareti le fotografie della sexy Wanda.

