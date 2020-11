Ylenia Carrisi, il ‘rito’ di Romina Power va dritto al cuore: “È il tuo mese”

Come accade ogni anno nel mese di novembre, Romina Power ricorda Ylenia Carrisi, la sua amata primogenita. A ventisette anni dalla scomparsa della sua Ylenia, Romina non si è mai fermata, decidendo di tenerne vivo il ricordo pubblicando una foto al giorno: “Novembre è il mese di Ylenia”.

"È il suo mese" ha scritto su Instagram l'ex compagna di vita di Al Bano Carrisi, pubblicando su Instagram la prima di quella che sarà una sfilza di trenta fotografie. Romina Power ha deciso di rinnovare in questa maniera il suo tentativo di raggiungere la figlia ovunque si trovi.















Visualizza questo post su Instagram Con Ylenia quando e’ nata Cristel 🥰 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 10 Nov 2020 alle ore 10:47 PST

Nella foto condivisa, Romina Power sorride, è felice. Si stringe alla figlia maggiore avuta con Al Bano, Ylenia Carrisi, che il 29 novembre avrebbe compiuto cinquant’anni. Nello scatto Ylenia Carrisi sorride anche lei, avvolta da un maglione rosa. Una foto saltata fuori direttamente dall’album di famiglia di Romina e Al Bano, una delle tante con le quali la coppia ha fermato nel tempo i propri momenti felici. Online se ne possono trovare tantissime, di queste foto qua: in famiglia, durante le estati definite “lunghe e piene di gioia”, negli scatti solitari della ragazza. Le tracce di Ylenia Carrisi si sono perse il 31 dicembre 1993, a New Orleans.

Visualizza questo post su Instagram November 29 , 1970 Ylenia arrived ❤️ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 2 Nov 2020 alle ore 9:33 PST















Visualizza questo post su Instagram Quando era facile sorridere ,Ylenia 💙 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 7 Nov 2020 alle ore 11:45 PST

Quello di Romina Power è un modo per celebrare il mese in cui è nata la figlia, ma anche per mandarle il messaggio che ad oggi non è mai stata dimenticata e che se volesse potrebbe fare ritorno a casa in qualsiasi momento. Dal primo novembre ad oggi, Romina ha pubblicato molteplici scatti di diversi momenti della vita di Ylenia Carrisi, prima della tragica scomparsa. Dalla sua nascita e dalle prime foto insieme a lei e Al Bano. Prima l’infanzia e poi l’adolescenza. Sono tutte fotografie che ritraggono momenti di gioia e felicità insieme alla famiglia. Anche quella pubblicata poche ore fa ferma un momento importante della vita di Ylenia, quello in cui ha fatto la conoscenza con la sorellina Cristel.

