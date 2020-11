Samantha De Grenet compie 50 anni. La show girl ha voluto condividere con i suoi tanti follower il momento dei festeggiamenti. Una torta con la scritta “Auguri Samantha 50” e alle sue spalle tanti palloncini che ricordano gli anni che ha compiuto. Una festa sobria in famiglia a causa del periodo storico che stiamo vivendo per evitare qualsiasi tipo di assembramenti.

La conduttrice ha voluto postare una foto sul suo profilo Instagram in cui sorride e festeggia con la sorpresa che le hanno fatto suo marito e suo figlio, Luca e Brando. Samantha non ha voluto nascondere le sue emozioni e ha scritto un lungo posto accanto alla foto: “Non è una foto glamour né tantomeno una foto di quelle su cui soffermarsi e magari esclamare wow! , ma è una foto che rappresenta molto bene me e la mia famiglia con la nostra ” semplicità “.(Continua dopo la foto)















Poi ha proseguito il racconto: “Alle 00:00, io praticamente ero già a letto, Luca e Brando mi hanno chiamata e…SORPRESAAAA… erano così meravigliosamente teneri nell’ essere riusciti ad organizzarmi palloncini e torta senza farsi accorgere che mi hanno davvero tanto commossa!!!. Un compleanno che ricorderò per tanti motivi che non sto qui a spiegare , ma soprattutto lo ricorderò per l’ amore che mi hanno trasmesso mio marito e mio figlio e con loro i miei genitori che seppur distanti sono riusciti a toccarmi il cuore”. (Continua dopo la foto)















Le hanno fatto gli auguri tanti amici del mondo dello spettacolo come Elena Santarelli, Eleonora Daniele, Manila Nazzaro. Ma anche Angela Melillo, Roberta Lanfranchi, Roberta Capua, Caterina Balivo, Eleonora Pedron. (Continua dopo la foto)









Samantha De Grenet è entrata nel cuore dei fan dopo aver rivelato di essere riuscita a sconfiggere un cancro. Lo scorso luglio, per la precisione il 23, ha avuto un ottimo motivo per festeggiare: è il giorno in cui ha sconfitto la malattia. E sempre su Instagram ha scritto un post che ha commosso tutti: “Oggi 23 luglio compio due anni! …Perché? Chi sa sa, per tutti gli altri siate semplicemente felici per me!” ha scritto una didascalia di una splendida foto che la ritrae in un primo piano da favola.

