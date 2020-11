Angela da Mondello in commissariato subito dopo il video della canzone “Non ce n’è covid”

Non solo gli insulti, dopo il video Angela Chianello è stata subito convocata in commissariato. Meglio conosciuta come Angela di Mondello, è la casalinga palermitana divenuta nota la scorsa estate per il tormentone “Non ce n’è Covid” a cui nelle scorse ore ha fatto seguito l’omonima canzone la cui uscita è prevista per il 10 novembre.

Il videoclip del brano, girato sulla spiaggia insieme a un gruppo di ragazzi, tutti stretti senza mascherina, ha subito alimentato enormi polemiche. In breve domenica scorsa alle 7.30, una ventina di persone si è data appuntamento a due passi dal Baretto per girare il video con la signora palermitana e il filmato è diventato virale in poco tempo. Angela vestita di paillettes canta e balla al ritmo delle frasi che l’hanno resa celebre: “Non c’è n’è” (riferita al Covid) e “Buongiorno da Mondello”. (Continua dopo la foto)















La reazione degli utenti è stata immediata, con insulti anche molto pesanti sui social: “Ti auguro di cantare questa canzone su un letto in terapia intensiva con un casco per respirare, non penso ci riuscirai”. E ancora: “Maledetta vergognati”, “Fai ironia su migliaia di morti”, “Io non devo uscire per tutelare personaggi come questo?”, “Questa cretina non rappresenta i palermitani”. (Continua dopo la foto)















Ma non è tutto perché, a quanto ha appreso Adnkronos, a causa del video Angela Chianello è stata convocata in commissariato a Mondello, dove è stata sentita dal vicequestore aggiunto Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo Borsellino. Insieme alla donna è stato sentito anche il suo agente e per i due è stata disposta una sanzione amministrativa prevista dalla legge anti Covid. (Continua dopo le foto)











“La Polizia di Stato – si legge dalla nota stampa della Questura di Palermo – ha indagato in stato di libertà due persone, Angela Chianello ed il suo ‘web manager’, palermitani di 41 e 36 anni, per avere realizzato, in qualità di promotori e organizzatori, uno spettacolo-evento pubblico (video-clip musicale), occupando abusivamente ed arbitrariamente un’area demaniale marittima in concessione, tenuto peraltro in assenza della prescritta licenza di P.S. e dell’agibilità dei luoghi”. Il gruppo, ricostruisce la nota, era “intento a ballare e cantare senza indossare dispositivi di protezione individuale ed in violazione del prescritto distanziamento sociale”. Se ne deduce dunque che Chianello e la persona che si accredita come suo web manager “sono ritenuti responsabili per i citati reati e per le connesse violazioni amministrative della normativa c.d. anti-covid”.

