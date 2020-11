“Promessa mantenuta”. Tra i due vip l’amore va a gonfie vele. E arriva anche l’anello

Che i due siano inseparabili è chiaro da tempo. Dopo essersi conosciuti al Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ne hanno fatta di strada insieme tanto che la fashion blogger ha già dichiarato di volere un figlio da colui che definisce la sua ‘metà perfetta’. Ma non basta. Dopo nove mesi di percorso comune Paolo ha regalato a Clizia un annello con brillante che lascia pensare ad imminenti nozze tra i due.

“È una promessa” ha scritto Clizia nel post dove mostra orgogliosa l’anello regalatole da Paolo. “Mantenuta” le risponde subito sotto lui. Forse sono stati decisivi i mesi trascorsi da separati visto che Paolo stava ancora nella casa del GF, e poi ci ha pensato il lockdown a tenere i due lontani. Quando è stato possibile Paolo e Clizia si sono abbracciati nuovamente e da allora non si sono più lasciati. (Continua a leggere dopo la foto)















La coppia è sotto ai riflettori da tempo. Non tutti sono convinti che la relazione possa funzionare, soprattutto a causa della differenza d’età. Clizia ha 40 anni ed una figlia, Nina, nata dal matrimonio con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. Paolo invece ha 29 anni, dunque 11 in meno, ma entrambi sostengono che la differenza non conti. In ogni caso né Paolo né Clizia sembrano condizionati dalle critiche, forse sono troppo impegnati a programmare la propria vita insieme. (Continua a leggere dopo la foto)















Non sappiamo se i due abbiano già deciso la data del matrimonio, ma tutto sembra filare per il verso giusto. Proprio quello che ci voleva per Clizia che ultimamente ha attraversato un periodo particolarmente complicato. Prima la fine del matrimonio con Sarcina e le reciproche accuse di tradimento. Poi le voci su un bacio tra Clizia e Riccardo Scamarcio, testimone di nozze e grande amico di Sarcina. Accuse e brutte storie che però fanno ormai parte del passato. Il presente ed il futuro hanno un solo nome, quello di Paolo Ciavarro. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram È una promessa 💎 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 7 Nov 2020 alle ore 4:29 PST

D’altra parte lo ha detto lei stessa, i 40 anni sono l’età della consapevolezza, non è più il momento dei colpi di testa. Un figlio, un matrimonio in arrivo, la vita che torna a sorridere nonostante gli errori passati. Per Clizia Incorvaia è iniziato un periodo di grande equilibrio, mentre, come ha avuto modo di raccontare, quando aveva 20 anni aveva mille paranoie. Ed è un fatto che sia stato proprio Paolo a regalarle la tanto desiderata stabilità. E, adesso, anche un bellissimo anello segno di una promessa mantenuta.

