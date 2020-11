Gemma Galgani è diventata un personaggio molto noto grazie alla sua presenza da protagonista nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. La dama del trono over è tra le donne più amate della trasmissione e non solo per il suo modo di fare, ma anche per una sorta di sfida continua con Tina Cipollari, che non le perdona nulla. Ma la vita di Gemma è stata anche caratterizzata dalla sofferenza e dai momenti di sconforto.

Nonostante tutto Gemma continua a credere nell’amore e ad avere un atteggiamento positivo, a costo di apparire superficiale. Nei giorni scorsi la dama torinese ha voluto condividere con i suoi numerosi follower di Instagram, oltre mezzo milione, una storia in cui ha ricordato una persona a lei molto cara, forse la più importante di tutte, scomparsa tre anni fa. Gemma ha voluto ricordare con affetto l’anniversario della morte del padre. (Continua a leggere dopo la foto)















La famiglia di Gemma è una delle più antiche di Lucca, se ne hanno notizie fin dal 1257. Ed il rapporto con il padre è molto forte, come testimoniano le parole utilizzate da Gemma per ricordarne l’anniversario: “Babbo caro, sempre nel mio cuore. Mi mancano i tuoi rimproveri. Scusa non avevo capito che erano consigli per la vita. È il tuo anniversario, ma sento sempre il tuo amore”. Parole che Gemma ha voluto condividere coi suoi fan, in un momento di dolore, anche di dolce ricordo. (Continua a leggere dopo la foto)















In un altro post sempre su Instagram Gemma, in occasione della festa del papà, ha voluto manifestare il suo profondo affetto verso il padre: “Devo ringraziare il mio ‘Babbo ‘, per quello che mi ha dato e che continua a darmi. Lo sento ancora accanto. Ci sono persone che non ci lasciano mai del tutto. I suoi insegnamenti sono rimasti scolpiti nella mia mente. Anche quelli che non comprendevo ! Babbo grazie adesso ho compreso quello che da giovane non capivo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Un tuffo nel passato molto toccante, che dimostra la dolcezza e la profonda fiducia nell’amore che da sempre caratterizzano Gemma Galgani. E forse, in un mondo in cui gli si tenta di custodire, quasi nascondere i propri affetti, è proprio questo un tratto del carattere di Gemma che piace: la sua capacità di mettersi a nudo, senza paura di essere giudicata. Un rapporto, quello con il papà Enrico, che non si può considerare senza tener conto del matrimonio con un ragazzo di 19 anni naufragato dopo appena sei mesi. E oggi, a 70 anni, Gemma è ancora alla ricerca del vero amore.

