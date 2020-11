Benedetta Rossi, che inizino i festeggiamenti. La cuoca marchigiana nel corso degli anni, grazie anche al suo programma in tv, è riuscita a diventare un personaggio noto e soprattutto amatissimo dal pubblico. Tutto sommato è la dimostrazione di come la genuinità sia ancora una caratteristica apprezzata. Caratteristica a cui vanno aggiunte simpatia, ironia, umiltà e, ovvio, talento.

Questi fattori hanno contribuito a renderla oggi, a 48 anni, una delle donne più famose della rete. Ed è lì, sul web, che è cominciato tutto. Quasi per scherzo all’inizio, ma adesso senza contare il resto il suo profilo Instagram conta oltre 3 milioni di follower e il numero è destinato a crescere. Un successo enorme, quello raggiunto da Benedetta, che però non si è mai montata la testa. (Continua dopo la foto)















Ma siccome oltre alle ricette semplici e gustose che tanto piacciono al suo pubblico è abituata a mostrare anche il suo lato più privato su Instagram, la cuoca e star della rete non ha potuto non condividere un altro traguardo. Come i suoi fan sanno bene, solo da qualche giorno è uscito il suo nuovo libro, Insieme in Cucina, ma è già record di vendite. (Continua dopo la foto)















In una serie di Storie registrate come sempre dal marito, Marco Gentili, Benedetta ha mostrato ai fan tutta la telefonata con i suoi editori. Non nasconde l’ansia nei filmati che precedono la notizia bomba, ma alla fine la scoperta: il suo Insieme in Cucina è primo nelle vendite e ha raggiunto questo record inaspettato in meno di sette giorni. (Continua dopo foto e post)











Più tardi Benedetta Rossi ha pubblicato anche un post per dare la bella notizia a ringraziare tutti i suoi fan. “Il nostro editore ci ha fatto sapere che siamo primi in classifica! ‘Insieme in cucina’ è il libro più venduto in Italia… e non ci era mai successo. Naturalmente Marco ha commentato dicendo che è solo merito dei suoi Tutorial Inutili… a parte gli scherzi è un grande traguardo è siamo tanto emozionati…GRAZIE A TUTTI!!” la didascalia. Pioggia di cuori e complimenti immediata per lei.

