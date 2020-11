Cambiamento e rinascita sembrano essere le parole che più rappresentano Arisa in questo periodo. La cantante di Sincerità, che come molte altre vip è attiva sul suo profilo Instagram, lo ha più volte scritto e fatto capire sui social. È lì che, inizialmente ha deciso di mettersi a nudo mostrando le sue imperfezioni alla faccia di cliché e giudizi.

Poi la scelta di dire basta ai filtri e alle maschere e apparire semplicemente per quello che è davvero. Insomma, tra foto senza filtri e con le curve in mostra Arisa, vero nome Rosalba Pippa, si sta imponendo come paladina di “body positivity” dal momento che sul suo profilo, usato ormai come se fosse un vero e proprio diario, invita le follower ad amare se stesse e il loro corpo. (Continua dopo la foto)















Lo ha fatto anche in questi giorni: Arisa ha pubblicato sul proprio account Instagram una poesia dedicata, come scrive lei, “alle donne e a chi si sente tale”. Soprattutto a quelle che riescono a “scorrere libere in mezzo al deserto”. Si tratta di un inno alla vita e all’amore, di un invito rivolto alle rappresentanti del sesso femminile che vogliono diventare donne per davvero. (Continua dopo la foto)















E per esserlo non serve sentirsi perse o “schiacciate”, basta avere la voglia di rinascere, anche in mezzo al deserto. Per accompagnare la poesia, la cantante ha posato in una versione inedita: ha posato per la prima volta senza veli. A immortalarla Niko Giovanni Coniglio, che ha saputo racchiudere in uno scatto a dir poco bellissimo tutta la sua sensibilità. (Continua dopo foto e post)











In questa foto inedita la cantante appare in primo piano con lo sguardo profondo rivolto in camera. Addosso solo il mascara, poi nulla anche se viene inquadrata solo fin sopra il décolleté. “Questa foto è un regalo per noi, non ho mai posato così. Non mi sono mai vista così. Mi piaccio molto. Mi ritrovo, mi amo, mi abbraccerei”, ha scritto sotto alla poesia.

“Squalifica, subito!”. A poco dal rimprovero di Signorini al GF Vip, Paolo Brosio scatena un’altra bufera

fbq('track', 'Gossip');