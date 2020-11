Se qualcuno si sta chiedendo come sta Carlo Conti, ecco la risposta. Il popolare conduttore televisivo ha infatti inviato un messaggio ai propri fan direttamente dall’ospedale di Careggi, a Firenze. Conti, dopo alcuni giorni di contagio, è stato ricoverato nel reparto malattie infettive. Dopo aver fatto sapere di aver contratto il virus nei giorni scorsi, aveva fatto preoccupare tutti ammettendo che i sintomi erano aumentati.

La stessa Repubblica, sull'edizione fiorentina, fa sapere che le condizioni del presentatore non sono gravi, ma comunque i medici hanno preferito il ricovero in ospedale per poter monitorare la situazione. La Rai ha diramato una nota ufficiale per sgombrare il campo da ogni equivoco: "Carlo Conti è da qualche giorno in cura all'ospedale Careggi di Firenze per essere seguito al meglio avendo i sintomi da contagio da Covid-19. Seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv".















Carlo Conti ha inoltre inviato ai propri sostenitori e follower un messaggio sul proprio profilo Instagram per rassicurarli: "Tranquilli! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri! Torno prestoooo! Stasera T&Q andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli !!! Forza ragazzi !!!!". E, in attesa di rivedere Conti alla guida di Tale e Quale show, su Twitter l'hashtag #forzacarlo è diventato di tendenza.















Intanto questa sera il programma Tale e Quale show andrà in onda ovviamente senza Carlo Conti. Mentre venerdì scorso era stato lo stesso presentatore a condurre da casa, con l'aiuto di Giorgio Panariello, da stasera, come anticipato dallo stesso Conti, saranno i giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, con il comico Gabriele Cirilli a presentare lo show. Insomma, come sempre, 'the show must go on", anche senza il buon Carlo.









Sono stati in tanti nei giorni scorsi a chiedersi come stesse il conduttore. Conti aveva infatti ammesso che, dopo alcuni giorni da asintomatico, erano arrivati i primi sintomi: “Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!)” aveva fatto sapere con un messaggio su Instagram. Febbre, tosse e dolori vari si sono presentati tutti insieme ed è stato così necessario il ricovero. Tra tutte le medicine, però, ce n’è una in particolare che Conti preferisce, ovvero l’affetto dei propri figli che hanno scritto un messaggio: “Ti amiamo babbo!”. E Carlo ha risposto: “Tra tutte le medicine questa è la più potente”.

