Romina Power in lutto: a poco dalla perdita della sorella un altro dolore per la cantante

In questi giorni Romina Power sta ricordando più del solito la figlia scomparsa sui social. Ylenia Maria Sole Carrisi è nata il 29 novembre 1970 e la sua storia è finita con la dichiarazione di morte presunta disposta nel 2014 dal tribunale di Brindisi. Ma in fondo non si è mai davvero capito cosa sia successo quel 31 dicembre 1993 quando la ragazza si trovava a New Orleans, Stati Uniti.

“Novembre è il mese di Ylenia”, ha scritto la cantante a inizio mese. Fra qualche giorno sarebbe stato il compleanno della sua “bambina” e Romina ha deciso di celebrarla pubblicando su Instagram alcune foto mai viste prima e bellissime. In una, per esempio, la ex moglie di Al Bano è ritratta giovane e dolcissima, mentre bacia teneramente Ylenia. (Continua dopo la foto)















Poi un’immagine in bianco e nero che risale a 50 anni fa: “Ylenia appena nata”, la semplice didascalia lasciata dalla Power, che aggiunge un cuore rosso. Ancora, nei giorni successivi, altre foto di “giorni felici” con la figlia, ritratta con lei davanti alla casa in costruzione. Tutti post che naturalmente hanno sciolto i cuori dei suoi fan. (Continua dopo la foto)















Ma nelle ultime ore Romina Power è tornata su Instagram, dove aggiorna sempre i follower, con una brutta notizia. La cantante è stata colpita da un altro lutto: è morto il cognato. A giugno scorso aveva perso la sua amatissima sorella Taryn, malata di leucemia, e ora si trova costretta a dare l’ultimo saluto al marito e papà di sua nipote Stella. (Continua dopo foto e post)











“Oggi voglio ricordare mio cognato, William Greendeer, che ha lasciato il corpo ieri a Viroqua, Wisconsin dove si batteva per proteggere la natura . Era il papà di mia nipote, Stella”, è il messaggio che ha scritto Romina. William Greendeer, nativo americano, ha dato a sua sorella la quarta figlia Stella Bianca Greendeer. Quando si sono sposati Taryn era già madre di altri tre figli avuti dalle sue precedenti relazioni.

