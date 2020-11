Lorella Boccia è amatissima e anche molto seguita sui social. Il suo nome è noto per essere stata una ballerina nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Che, dopo averla vista distinguersi con grande passione nella danza, ha deciso di accoglierla nuovamente nel talent in veste di tutor per le nuove promesse. Pochi però sanno che la bella Lorella ha fatto anche parte del corpo di ballo del film Step up.

Già, la ballerina era volata oltreoceano per entrare a far parte del mitico cast. Ma le qualità di Lorella Boccia vanno anche oltre il ballo. E infatti la 29enne che nel 2019 ha sposato il producer romano e figlio di Lucio Presta Niccolò ha dimostrato di avere stoffa come conduttrice. Non a caso dal 2018 è il volto di Rivelo, un programma in onda su Real Time, dove Lorella Boccia ha intervista i vip nostrani.















Anche su Instagram l'ex protagonista di Amici è molto seguita. Vanta oltre 665mila follower, che nelle ultime ore sono rimasti di stucco di fronte a un suo cambio look radicale. Anche Lorella Boccia, come tante dive della tv ultimamente, ha deciso di fare una visita dal parrucchiere di fiducia e rinnovare la sua immagine. E si è servita del suo profilo social per documentare la "trasformazione".















Una trasformazione che ha lasciato senza parole anche suo marito, come confessa lei stessa nella didascalia del post. Inizialmente Niccolò Presta stentava a riconoscerla con la nuova chioma e in effetti, confrontando le foto di qualche giorno fa con quelle di adesso, sembra un'altra a prima vista. Per questo autunno 2020 Lorella ha detto addio alle sfumature bionde ed è "tornata alle origini".











I suoi capelli sono sempre lunghissimi e fluenti ma si è rivolta al suo hairstylist Luigi Alesi, chiedendogli di farla tornare al suo colore naturale, il castano scurissimo. Quindi sono sparite le schiariture bionde. Ha inoltre tagliato la frangia, optando per una variante che può essere portata a tendina o come ciuffo laterale. “Ecco il mio nuovo look. Nick appena mi ha vista quasi non mi riconosceva. Vi piace?”, ha scritto nel post in cui mostra la nuova Lorella.

