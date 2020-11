È ormai noto a tutto il pubblico del GF Vip che Alba Parietti è molto attenta all’avventura del figlio, Francesco Oppini, all’interno del reality di Canale 5. Lo ha dimostrato più volte e anche negli ultimi giorni, quando Francesco è stato duramente rimproverato da Alfonso Signorini in diretta per le esternazioni infelici su alcune donne della Casa, ovvero Dayane Mello e Flavia Vento, che hanno subito fatto esplodere la bufera fuori.

Addirittura, prima dell'intervento del conduttore, era stata la stessa Alba a chiedere la squalifica del figlio. "Le tue affermazioni – ha detto in diretta Signorini – ci hanno lasciati allibiti. Come ti viene in mente di dire certe cavolate?". "Lette così fanno schifo anche a me – ha risposto Francesco Oppini – era un modo ironico, ma me ne scuso".















"Avremmo potuto squalificarti, Francesco – ha aggiunto il conduttore– Abbiamo infatti preso in seria considerazione la squalifica, se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è perché hai dimostrato di avere un grande rispetto verso la tua fidanzata. Ci fa pensare, quindi, che la tua posizione verso le donne non è così orribile come è sembrato in quelle frasi".















Capitolo chiuso, quindi? Non per tutti, come dimostrano i tanti commenti piovuti sotto al nuovo scatto di Alba Parietti. Ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae suo figlio e Tommaso Zorzi in un caldo e tenero abbraccio sottolineando, nella didascalia, quanto sia importante avere nella propria vita un compagno. Il post è stato preso letteralmente di mira. Tra i tanti messaggi a favore dell'amicizia tra i due, anche alcuni contrari agli ultimi atteggiamenti di Oppini.











È Alba Parietti, evidentemente stanca di leggere tanti attacchi, ha sbottato. Il botta e risposta riportato qui sopra è esemplare. Certo, come sottolineato anche dalla stessa Parietti, Francesco Oppini ha sbagliato ma si è anche reso conto di averlo fatto. Ed “è brutto ciò che ha detto Francesco ma è altrettanto brutto cavalcare una cosa seria come le violenze vere per prendere punti sul pubblico e mortificare una persona che è al tappeto per la scemenza che ha detto”, è parte della risposta di Alba a un utente.

