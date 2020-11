Per chi se la fosse persa, l’intervista che Ornella Muti ha rilasciato a Serena Bortone ha commosso tutti. A Oggi è un altro giorno l’attrice – icona oggi 65enne si è lasciata andare a confidenze, ha parlato di argomenti privati che fanno ancora male come il dolore della figlia Carolina Facchinetti, rimasta vedova, e del recente lutto per la scomparsa della madre, Ilse Renate Krause.

"Il dolore più grande è stato vedere mia figlia Carolina stare male – ha ammesso la Muti nello studio di Rai1 – il suo compagno è andato via a causa di una terribile malattia. In quei giorni abbiamo riscoperto la centralità della famiglia, abbiamo compreso che ognuno avrebbe sempre potuto contare sull'altro". E ricordando quei momenti complicati l'attrice non è riuscita a trattenere la commozione.















"Per me è molto difficile condividere i dolori, è difficile condividere la normalità, ma io mi sento normale […] Del dolore e del dramma non ne posso parlare perché morirei subito, ma per me vedere mia figlia così toccata è molto dura. Vedere i miei nipoti, è dura, ma ti dà la forza di capire l'importanza della famiglia", ha aggiunto la Muti.















L'intervista è stata molto toccante e per ringraziare Serena Bortone dell'ospitalità, poi Ornella Muti ha condiviso su Instagram un video che lascia senza fiato. Un filmato registrato dietro le quinte, subito dopo il trucco e parrucco, che la vede sfilare come una diva quale è e che dimostra, come se ce ne fosse bisogno, che per lei, 65 anni, il tempo non sembra mai passato.









Visualizza questo post su Instagram Grazie @rai1official @serenabortone @diegopadula @germanissimo @giorgioarmani Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti) in data: 4 Nov 2020 alle ore 1:08 PST



Per la gioia dei fan, che hanno apprezzato e non poco la clip, la Muti regala una sfilata mostrando il suo il suo look, ovvero un elegantissimo tailleur blu, firmato Giorgio Armani, che le sta d’incanto. I commenti parlano da soli: “Ma quanto bella sei?? sei una donna fantastica, sono cresciuto con te, hai un fascino che può stregare ogni uomo di questa terra. Bellissima come una rosa rossa, donna elegante, non finirei mai di descriverti come sei fantastica”. E ancora: “La numero 1 in assoluto”, “Che donna meravigliosa… Un sogno da sempre… “. “Ti adoro all’infinito. Love”.

Serena Bortone, Oggi è un altro giorno non va in onda: “Sospeso per Covid”

