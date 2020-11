Elisabetta Gregoraci, questa volta la famiglia si è infuriata. Come è noto la conduttrice e showgirl calabrese è al GF Vip e, complice anche il feeling con Pierpaolo Pretelli, non c’è diretta in cui Eli non sia protagonista assoluta. Ma nell’ultima, quella andata in onda lunedì, è stata anche protagonista di scontri accesissimi. Prima con Guenda Goria, poi con Antonella Elia.

Entrambe l’hanno attaccata duramente e questa volta la sorella della Gregoraci si è risentita. E ha attaccato a sua volta il GF Vip. “Solo chi conosce veramente mia sorella può testimoniare la persona straordinaria che è”, esordisce Marzia Gregoraci, sorella della più famosa Elisabetta, in un lungo post apparso su Instagram prende posizione contro il reality a seguito degli attacchi subiti dalla showgirl in diretta. (Continua dopo la foto)















“Credo che il problema non sia se piace o meno una persona, ma le parole lesive che vengono usate – continua Marzia – Ritengo che ieri sera sia passato un messaggio di cattiva televisione e che si sia violato il rispetto verso una donna in primis, e verso tutte le persone che stavano lì a guardare”. (Continua dopo la foto)















“Trovo veramente ci sia stata una ‘violenza’ verbale che ha superato ogni limite e credo che non debba passare inosservata! Mi dispiace essermi trovata anch’io li come telespettatrice!”. Per chi si fosse perso la diretta, ricordiamo che nel corso delle ultime puntate, Elisabetta è sempre finita nel mirino della Elia, che l’ha definita “profumiera” e “gatta in calore”, per l’amicizia speciale instaurata con Pretelli. (Continua dopo foto)











Il commento di Marzia arriva sotto quello di Micaela Ottomano, avvocato ed amica di Gregoraci. “Con profonda tristezza sto assistendo a questo massacro mediatico di un livello inqualificabile – scrive – Un trattamento che ti stanno riservando che mi preme dirlo, non solo rasenta l’inciviltà ma che tra l’altro non proviene da parte di persone che si siano distinte per qualche merito o talento innato, umano o artistico speciale, tale da poter giudicare il tuo animo e la tua vita attuale e passata”. E infine: E allora auspico e ne sono certa che la gente da casa abbia compreso appieno il tuo animo sano e pulito come pochi e che ciò prevalga su tanta malvagità gratuita”.

