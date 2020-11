C’è ancora chi la chiama Lucrezia Van Necker di ‘Elisa di Rivombrosa’ e chi la ricorda alla perfezione come Tonia Caracci in ‘Ho sposato un calciatore’, ma su un punto sono tutti d’accordo: Jane Alexander è uno spettacolo di donna. Da anni il pubblico conosce e apprezza l’attrice classe 1972, ma quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, dove aveva conosciuto Elia Fongaro, e messo in mostra le sue fragilità oltre che i suoi pregi la Alexander ha conquistato una fetta ancora più ampia di ammiratori.

Basta dare un rapido sguardo al suo profilo Instagram per rendersene conto. Non c'è post che non venga preso d'assalto con cuoricini e commenti estasiati e non solo per la sua bellezza e il suo fascino, comunque innegabili.















Jane Alexander è ironica, diretta, vera. Per questi motivi i fan la riempiono di complimenti. Ed è successo anche sotto alla sua ultima foto social. L'attrice ha condiviso uno scatto sensuale in cui appare ben truccata e con indosso una canottiera nera. E i peli sotto l'ascella. Proprio così, non si è depilata ma a quanto pare non ne fa certo un dramma: "Si, ho i peli sotto alle ascelle. Mi ero dimenticata", esordisce infatti nella didascalia.















E continua: "Ma mica mi dispiacciono, anzi. Danno un qualcosa in più in questa foto. Quante volte pensiamo di essere sbagliate e non ci rendiamo conto di quanto valiamo? Rispondo io: troppe. Il mio percorso di self love procede". Beh, a giudicare dai commenti piovuti sotto al post i fan sono d'accordo con lei. E anche sul fatto che di fronte a tanta bellezza quel dettaglio passa decisamente in secondo piano.











«La bellezza di chi ha una forte personalità, grazie Jane il tuo post è una lezione di vita vera. Namaste», scrive una. Ancora: «Piuttosto io vedo braccia alzate al cielo e sguardo “ridente e fuggitivo”!», «I peli sotto le ascelle danno un tocco di sensualità», «Bellezza esagerata», «Sei favolosa anche così», «Meravigliosa», «Assolutamente splendida e ben venga il tuo invito ad accettarsi sempre». E poi: «Non mi piacciono, ma con quello sguardo chi li nota?».

