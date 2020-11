“Una malattia che si infiltra e sbriciola”. Monica Vitti, le parole choc del marito sulla sua salute: cosa ha la mitica attrice

Monica Vitti, è il marito che informa tutti sulle condizioni di salute della moglie. Parla Roberto Russo, sulla celebrità che proprio il 3 novembre ha compiuto 89 anni. Voci di corridoio hanno diffuso la notizia che l’attrice è stata ricoverata presso una clinica in Svizzera, ma dalle parole del marito si evince ben altro.

È ormai noto che Monica Vitti è stata colpita dalla malattia tipo Alzheimer che, come affermato dal marito stesso durante l’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, “sbriciola la memoria”. Ma Roberto Russo aggiunge anche alcuni dettagli che permettono di comprendere come stanno davvero le cose. Parte da questo chiarimento: “Non è vero che si trova in una clinica svizzera, è con me a Roma”. (Continua a leggere dopo la foto).















Poi ha aggiunto: “Ci parliamo con gli occhi. Ha una malattia tipo Alzheimer”. Sono circa 20 gli anni in cui Monica Vitti ha deciso di ritirarsi dalla scena. La causa è da ricondurre alle sue condizioni di salute, sempre chiarite per bocca del marito. Correva l’anno 2018 quando Roberto, durante una conferenza stampa, ha deciso di rompere il silenzio in merito alla situazione delicata della moglie. (Continua a leggere dopo la foto).















“Ora da quasi 20 anni le sto accanto e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà. È vero che ha una malattia tipo Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria”. (Continua a leggere dopo le foto).









Una vita da vera diva del cinema, con all’attivo ben 53 pellicole di successo. Grandi artisti come Alberto Sordi, l’hanno definita un’attrice dal talento inimitabile. Monica Vitti rappresenta sicuramente un’icona per il mondo del cinema, e ancora oggi molti sono i fan che si interessano alla vita, seppur ormai lontano dai riflettori.

Serena Bortone, ‘Oggi è un altro giorno’ non va in onda: “Sospeso per Covid”