“Questo…”. Putiferio al baby shower, l’annuncio del futuro papà è choc e scoppia la rissa

Un baby shower, la festa che precede la nascita di un figlio, è finito in ‘tragedia’ dopo che il futuro padre ha sbugiardato pubblicamente la moglie e l’amante davanti a tutta la famiglia. Il video è stato pubblicato du Reddit e in pochissimo tempo ha fatto il giro della rete. Felicissimo per l’arrivo del primo figlio, l’uomo ha poi scoperto che la donna aveva una relazione con un altro uomo e che il figlio non era suo.

Così, per vendicarsi del tradimento subito, ha deciso di vendicarsi e di umiliare la moglie davanti ad amici e parenti. E quale occasione migliore del baby shower organizzato per festeggiare l'arrivo del bambino. Nel video il marito tradito ringrazia tutti gli invitati per i regali ricevuti ma a un certo punto il tono della sua voce è diventato serio e rivolgendosi alla moglie ha spiegato ai presenti che il figlio che porta in grembo non è il suo ma di un altro uomo, che tra l'altro si trovava al party per festeggiare insieme ai futuri genitori.















"Ecco qui, questo seduto qui è il mio avvocato ed ha portato un documento che contiene la prova di una cosa imbarazzante. Qui c'è la prova medica che non sei incinta da 4 mesi ma da 6… e che non è mio figlio", ha detto l'uomo. Imbarazzata, la moglie ha cercato di fermare il marito. "C'è stato un equivoco, parliamo da un'altra parte".















Ma l'uomo tradito ha proseguito: "Avvocato per favore continuiamo. Qui ci sono i documenti della casa e delle proprietà a nome mio. Ho le prove di quanto dico", mostrando un video in cui si vede la moglie in una camera d'albergo insieme ad un altro uomo.









“Questa non è la mia festa, è la festa di questi due”, spiega l’uomo mentre gli invitati, scioccati dalle sue parole, se la prendono con l’amante della donna tirandogli anche la torta in faccia.

