“Non ci sono parole…”. Stefania Orlando, il grande annuncio arriva mentre lei è al GF Vip

Stefania Orlando è finita ancora in nomination durante l’ultima diretta del GF Vip. E ha discusso ancora con Elisabetta Gregoraci, ma ormai il pubblico ha imparato a conoscerla e anche ad amarla per il suo essere diretta, schietta, sincera. Sempre lunedì sera, poi, anche per lei così come per altri concorrenti è stata la serata delle grandi sorprese.

Dopo Pierpaolo Pretelli e la commozione di Massimiliano Morra, anche Stefania Orlando ha infatti potuto risentire la sua mamma, che recentemente ha spento 86 candeline. Nel corso della quindicesima puntata la showgirl è stata invitata in confessionale per rivivere alcuni toccanti momenti della sua infanzia e qui ha ricevuto la telefonata della mamma. Telefonata che, come ha sottolineato anche Alfonso Signorini, è riuscita ad annullare qualsiasi scontro.















Sì, anche quello con la Gregoraci che dopo quel momento emozionante si è commossa e ha aggiunto: "La mamma è sempre la mamma". Ora non resta che aspettare venerdì per sapere se Stefania, che nella Casa ha avuto diversi alti e bassi e ha trovato in Tommaso Zorzi un amico speciale, rimarrà in gioco oppure no. La sfida al televoto è con Massimiliano, Francesco, Maria Teresa e Paolo Brosio, che per volere del GF è stato nominato d'ufficio.















Ma venerdì 6 novembre non è in programma solo la nuova diretta del GF Vip, quella in cui è previsto l'ingresso di Stefano Bettarini e Giulia Salemi. La notizia è arrivata sul profilo Instagram ufficiale di Stefania Orlando, ovviamente gestito dal suo staff ora che lei è reclusa nella Casa. Una notizia bomba, che infatti è stata subito accolta con entusiasmo dai fan.











Venerdì 6 novembre uscirà “Babilonia”, il nuovo singolo di Stefania Orlando che sarà disponibile su tutte le piattaforme e digital store. Un annuncio che ha fatto impazzire di gioia i fan della gieffina, che non hanno perso tempo a commentare il post. E tra i tanti commenti come “Adoro”, “Mito”, “Non ci sono parole” e “Subito sigla del GF Vip!”, ecco spuntare anche quello di Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso.

