Incidente choc: il treno deraglia ma si ferma appena in tempo. Sulla coda di balena!

Quando si dice “incidente spettacolare”. Ha dell’incredibile, e le foto lo dimostrano, quanto accaduto la notte scorsa: il macchinista di un treno della metropolitana non è riuscito a frenare in tempo, andando a schiantarsi contro una barriera e proseguendo la sua corsa ma andandosi a fermare appena in tempo. Grazie alla “coda di una balena”, infatti, il treno non è precipitato nel vuoto.

Ed è rimasto sospeso a circa dieci metri di altezza ancorato a quella scultura installata proprio quest’anno senza la quale il convoglio sarebbe finito senza dubbio in acqua. Tragedia sfiorata e anche miracolosamente sventata viene da dire grazie a quella coda balena. L’incidente choc è avvenuto a Spijkenisse, vicino Rotterdam intorno alla mezzanotte. (Continua dopo la foto)















Se non ci fosse stata quella scultura, il treno sarebbe precipitato nel vuoto e atterrato in acqua e probabilmente il macchinista, che era l’unica persona a bordo, sarebbe morto. Salvato dall’arte moderna. Dalla statua ispirata al gigante degli oceani. La causa dell’incidente le cui foto stanno facendo il giro della rete non è ancora chiara ma di sicuro il suo epilogo è a dir poco spettacolare. (Continua dopo la foto)















È successo tutto alla stazione della metro De Akkers, capolinea della metro C e della metro D che arriva da Rotterdam. Dopo il sinistro, l’autista è sceso autonomamente dal mezzo ed è stato portato in ospedale per un controllo, poi è stato interrogato dalla polizia per ricostruire la dinamica dell’accaduto. “Stiamo cercando di capire come portare giù il treno in una maniera controllata e sicura”, ha spiegato all’emittente olandese NOS un portavoce della sicurezza locale. (Continua dopo foto e post)









At 3am Dutch time a subway train crashed full speed through a barrier in a town south of Rotterdam! A whale tail artwork prevented it to crash into the water 10 meters below pic.twitter.com/ZbMGRuCBUD — Gabriel (@ATLhasnoring) November 2, 2020



Come detto l’incidente ferroviario in questione, decisamente fuori dal comune, è avvenuto a notte fonda, quindi il rumore del forte impatto ha svegliato gli abitanti del vicinato. “Quando ho visto il treno sospeso sulla coda della balena ho pensato che fosse successo qualcosa di veramente straordinario”, ha raccontato uno dei residenti. E, a guardare le foto, come dargli torto…

