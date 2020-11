Un pensiero fisso quello di Ylenia per Romina Power, una mamma che non si arrende e ancora la cerca. Ylenia Maria Sole Carrisi è nata il 29 novembre 1970 e la sua storia è finita con la dichiarazione di morte presunta disposta nel 2014 dal tribunale di Brindisi. Ma in fondo non si è mai davvero capito cosa sia successo quel 31 dicembre 1993 quando la ragazza si trovava a New Orleans, Stati Uniti.

E “novembre è il mese di Ylenia”, ha scritto la cantante sui social. Come detto fra pochi giorni sarebbe stato il compleanno della sua “bambina” e Romina ha pubblicato su Instagram due foto mai viste prima e bellissime per inaugurare questo mese. Nella prima la ex moglie di Al Bano è ritratta giovane e dolcissima, mentre bacia teneramente Ylenia. (Continua dopo la foto)















Poi, poche ore fa, un’altra fotografia inedita che ha commosso tutti. Nello scatto sono ritratti Romina Power ed Al Bano mentre, giovanissimi, guardano con gli occhi dell’amore Ylenia appena nata. Un’immagine che risale a 50 anni fa. “Ylenia appena nata” è la semplice didascalia lasciata dalla Power, che aggiunge un cuore rosso. Anche il fratello Yari continua a sostenere che Ylenia sia ancora viva. (Continua dopo la foto)















“Tanti anni li ho passati collezionando articoli ed informazioni, andando alla ricerca di Ylenia. Però, a questo punto, lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che sia ancora in giro. Posso immaginare che, forse, dopo tutto quello che è successo con la sua sparizione non voglia entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta su di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto”, aveva detto a Lorella Boccia durante Rivelo. (Continua dopo foto e post)









Nel corso degli anni, la polizia ha continuato a ipotizzare e annunciare nuove piste da seguire a proposito di questo caso di scomparsa ma senza mai arrivare a una certezza. Sono passati 26 anni ormai e Romina Power ha deciso di ricordare ancora una volta la sua adorata figlia attraverso un tenero post Instagram che ha inevitabilmente commosso i suoi fan.

