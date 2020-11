“Benvenuta a casa!”. Gianluca Vacchi, la sorpresa per la compagna e la figlia è spettacolare

Gianluca Vacchi è diventato da poco papà per la prima volta. “Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è sana e la stiamo già amando più delle nostre vite”, aveva scritto queste parole per annunciare il lieto evento l’imprenditore e influencer che ha subito mostrato ai suoi oltre 18 milioni di follower un ritratto di famiglia in ospedale.

Ovvero una foto dolcissima di lui, la modella 25enne Sharon Fonseca e la piccolina. Annuncio che è stato subito inondato di like e di felicitazioni: 200mila cuoricini in un solo quarto d’ora per il primo scatto a 3, anticipato da un balletto di Vacchi e della sua compagna in ospedale, poco prima del parto. (Continua dopo la foto)















Ora, dopo il video tenerissimo del 53enne che culla Blu Jerusalema ancora in ospedale, anche questo riempito all’istante di cuori e auguri anche da parte di molti amici vip, il rientro a casa in grande stile per le sue principesse. Regine, forse è più appropriato perché Gianluca Vacchi ha preparato un ritorno a dir poco spettacolare per la neo mamma e la bambina. (Continua dopo la foto)















Rientro a casa dalla clinica nel Bolognese dove la modella sudamericana ha dato alla luce la piccola che nemmeno a dirlo è stato filmato dall’inizio alla fine e poi postato su Instagram. Sharon non poteva credere ai suoi occhi. Nel video piange di gioia quando vede cosa ha allestito il suo compagno. Dal fiocco gigante sul cancello ai peluche sul viale. (Continua dopo foto e post)











E poi, ancora, le statue con palloncini rosa fino all’ingresso della villa e i labrador di famiglia con le bandane al collo. Una sorpresa che come detto ha fatto piangere la neo mamma. Poi, alla fine, ecco Gianluca Vacchi prendere dalla macchina la culla della bimba ed entrare in casa sotto lo sguardo commosso dei suoi collaboratori domestici, che lo attendevano in fila per vedere per la prima volta da vicino la piccolina. Insomma, Vacchi non si è smentito: nemmeno nei film un’accoglienza così.

GF Vip, Andrea Zelletta nei guai dopo il ritorno in Casa: le telecamere hanno ripreso tutto



fbq('track', 'Gossip');