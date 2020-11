Rissa sul set tra i due big del cinema italiano: la sicurezza costretta a intervenire per evitare il peggio

Una rissa sul set ed è subito notizia. Il retroscena riguarda Riccardo Scamarcio e Brenno Placido e viene raccontato sul quotidiano ‘Il Tempo’. Durante le riprese del film L’ombra di Caravaggio’, di Michele Placido. Pare che sia stato proprio Scamarcio a ‘cominciare’, dando lezioni di recitazione a Brenno. Ma vediamo cosa è successo.

Nella pellicola Brenno Placido veste i panni di Ranuccio Tommassoni, il giovane ucciso dall'artista; secondo Riccardo Scamarcio, però, la recitazione non darebbe 'giustizia' alla sceneggiatura ed è così che l'attore avrebbe detto a chiare lettere che la colpa sarebbe proprio di Brenno, lontano dalla giusta e doverosa interpretazione del ruolo perchè non del tutto consapevole del senso del dialogo in questione.















Sempre su Il Tempo si legge che Brenno, rivolgendosi all'aiuto regista, avrebbe affermato: "Va bene, basta. Giriamola come vuole Riccardo…"; un' affermazione che non sarebbe andata a genio a Riccardo, pronto ad aggiungere: "Non ti azzardare a ripetere una cosa così. È scritto sul copione come dobbiamo farla, non mi sto inventando nulla". Poi la frase decisiva.















A questo punto Scamarcio ha continuato ad aggiungere: "Se non la pianti ti prendo a schiaffi…". Sul quotidiano la notizia viene riportata così: "Placido jr a quel punto è scattato verso Scamarcio furioso si sono affrontati testa contro testa e stavano per passare alle mani, ma li hanno separati in tempo". Non sarebbe andato a buon fine il confronto, ma cosa avrà detto Placido Senior?









Da parte di Michele Placido, al momento, tutto sembra tacere perchè pare che il regista non abbia presenziato al vivace confronto tra i due. Un set ‘acceso’ quello della pellicola che si accinge a concludere le riprese, ma tutto sarà ancora da stabilire. Fino a che punto si riuscirà a chiudere un occhio?

