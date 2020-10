Quella formata da Luca Argentero e Cristina Marino è una delle coppie più belle e unite del mondo dello spettacolo. Pochi mesi fa, poi, è arrivata la loro prima figlia, Nina Speranza e proprio in queste ultime ore i due attori si sono scagliati duramente contro due settimanali che hanno pubblicato le foto della loro bambina. Nonostante abbiano dato il lieto annuncio della nascita su Instagram e abbiano spesso pubblicato ritratti di famiglia o istantanee della figlia, mai hanno mostrato il suo viso.

Per questo motivo adesso si sono infuriati e in una serie di storie Instagram condivise sul profilo di Cristina Marino, lei a Luca Argentero hanno registrato dei video per contestare la violazione da parte di due riviste, accusando direttamente i direttori di testata e difendendo il diritto di scegliere se, come e quando eventualmente mostrare il volto della loro bambina.















"Schifati e indignati" si sono definiti. Perché "avevamo deciso di fare il ca*** che ci pare, ovvero ciò che secondo noi è giusto fare per nostra figlia. Invece due direttori di settimanale hanno deciso di mostrare il volto di nostra figlia", ha detto la Marino lasciando intendere di voler procedere per vie legali. Poi, a sorpresa, la coppia ha fatto vedere Nina in volto, che nemmeno a dirlo è splendida.















"Abbiamo deciso di presentare la piccola Nina, sperando che vi venga voglia di comprare una copia in meno di questi giornali", ha aggiunto Argentero. E a proposito di Instagram, non è sfuggito un post del bel protagonista di Doc. Ai fan ma anche alla sua meravigliosa compagna. Stiamo parlando di un primo piano in bianco e nero apparso recentemente sul suo profilo.









Visualizza questo post su Instagram ⬛️⬜️ Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero) in data: 27 Ott 2020 alle ore 12:21 PDT



E tra i moltissimi like e commenti al post, non è mancato quello della compagna: “Sei bello che non si può spiegare” ha scritto la Marino accompagnando la frase dall’emoticon di un diavoletto. Pioggia di like per questo messaggio. A quando il matrimonio? A Verissimo la stessa Cristina ha svelato a Silvia Toffanin che i fiori d’arancio sono nell’aria: “Speriamo di sposarci prima della prossima estate – ha detto l’attrice – con una cerimonia ‘normale’”.

