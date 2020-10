Prima per il mancato distanziamento, poi per la camera da letto e ora una nuova foto che fa finire dritta nel mirino Sonia Bruganelli. Non c’è pace per la moglie di Paolo Bonolis, che di professione è imprenditrice e cura i casting per il programma di Avanti un altro. Attivissima su Instagram, ha pubblicato uno scatto innocente che ha di nuovo scatenato una bufera. Ci sono anche molti ammiratori sempre pronti a difenderla, va detto, ma i detrattori sono comunque parecchi.

E infatti da mesi, se non anni, quasi tutte le foto che Lady Bonolis pubblica sui social, finiscono nel mirino degli hater. Che sia per una mascherina personalizzata, per una distanza di sicurezza non rispettata, o per una borsa fin troppo costosa o per chi sa quale motivo come accaduto qualche giorno fa per lo scatto in camera Sonia si ritrova spesso subissata di critiche. (Continua dopo la foto)















Come anticipato, giusto qualche tempo fa si è mostrata distesa sul letto di casa sua in totale relax ma la foto, mistero, non è proprio andata giù. Si vedono solo le gambe nello scatto e gli utenti si sono accaniti sulla stanza: “Ma vivi in un magazzino, per caso?”, la domandi di uno. E ancora: “Hai una stanza da letto molto strana. Sembra un bunker”, “Un pigiama migliore non lo potevi scegliere? Ti stai preparando per il carcere?”. (Continua dopo la foto)















Per chiudere “in bellezza” non è mancata la solita tiritera sul lusso: “Qui si soffre di insonnia e tu invece ostenti il tuo lusso. Non ho parole”. E ora ci risiamo. La Bruganelli, si sa, è molto attenta alla moda del momento e le piace mettere in mostra i suoi acquisti. Lo ha fatto anche per un paio di scarpe bianche mettendole in mostra su Instagram e apriti cielo. (Continua dopo foto e post)









“Che bello che sarebbe potersi permettere queste scarpe”, scrive uno. E giù: “Beata te che puoi permetterti un abbigliamento così costoso. Invece, io purtroppo, non posso che andare al mercatino per elemosinare qualcosa”, “Sei sempre la solita. Queste foto sono adatte a una persona ignorante come te. Invece di postare le foto delle tue scarpe pensa a portare tuo figlio da un buon dietologo. Ne ha proprio bisogno”, Ovviamente non mancano i complimenti, ma come sempre le critiche, anche pesanti e senza senso come quelle sul figlio, “vanno fortissimo” sotto ai suoi post. E di qualunque genere.

