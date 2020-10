“Finalmente si vede!”. Chiara Ferragni, il pancione in bella vista… ma lei è nuda! Lo scatto è pazzesco. FOTO

Da una parte Chiara Ferragni, dall’altra Emily Ratajkowski: entrambe incinte, anche se in due parti del mondo così lontane. Partoriranno entrambe nei primi mesi del 2021. E la foto da future mamme (bis, per l’imprenditrice digitale) è davanti allo specchio. Il pancione nudo, quello della 18esima settimana per Chiara Ferragni. “Finalmente si vede”, scrive la moglie di Fedez. La 33enne è in attesa del secondo figlio, dopo Leone, 2 anni, e stavolta sarà una bambina. A dare la conferma, con due video divertenti via social, è stato qualche settimana fa il primogenito: “Mamma ha in pancia… una bimba”, ha annunciato Leo.

Il piccolo Leone è venuto al mondo, invece, il 19 marzo 2018 a Los Angeles. E poi nello stesso anno, a settembre, i Ferragnez sono andati a nozze a Noto. La modella americana Emily Ratajkowski, invece, ha scelto di non rivelare il sesso del bebè – per lei il primo – in arrivo: "A me e mio marito piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere", ha spiegato, contro ogni discriminazione di genere.















Nel frattempo la Ferragni mostra il pancione della 18esima settimana di gravidanza e commenta così lo scatto che la ritrae senza veli. E neanche a dirlo il suo selfie allo specchio ha superato in pochi minuti i 500mila like, facendo il pieno dei messaggi di congratulazioni da parte dei fan.















L'influencer e il marito Fedez aspettano infatti il loro secondo figlio, che hanno già annunciato essere una bimba: Leone avrà quindi una sorellina, che potrebbe nascere, tra l'altro, proprio a ridosso del suo compleanno, il 19 marzo. Era stata la stessa Chiara Ferragni nelle scorse settimane a rivelare che la figlia che aspettano potrebbe nascere addirittura lo stesso giorno di Leone.











In questi giorni Fedez è lontano da Instagram per via di un progetto che sta portando avanti a favore dei lavoratori dello spettacolo. Sta organizzando qualcosa di grosso e chissà cosa riuscirà a fare visto che l’ultima volta lui e la moglie hanno costruito un reparto di terapia intensiva! Avanti tutta!

