Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori per la prima volta da pochi mesi. I due attori hanno avuto una femminuccia, Nina Speranza, e nonostante abbiano dato il lieto annuncio su Instagram e abbiano spesso pubblicato ritratti di famiglia o istantanee della loro bambina mai hanno mostrato il suo viso. Per questo motivo adesso si sono infuriati per le fotografie della figlia Nina pubblicate da due settimanali.

In una serie di storie Instagram condivise sul profilo di Cristina Marino, lei a Luca Argentero hanno registrato dei video per contestare la violazione da parte di due riviste, accusando direttamente i direttori di testata e difendendo il diritto di scegliere se, come e quando eventualmente mostrare il volto della loro bambina. “Schifati e indignati” si definiscono. (Continua dopo la foto)















“Ci tenevamo a condividere con voi un accaduto molto spiacevole che ci porta ad essere schifati e indignati. Parliamo del fatto che Nina ancora una volta è stata esposta pubblicamente, schiaffata sui giornali”, esordisce Cristina Marino. E Luca Argentero prosegue: “La premessa è che naturalmente ci sono cose più gravi nel mondo, ma è una cosa che ci ha toccato molto da vicino perché avevamo deciso di evitare a Nina un’esposizione pubblica”. (Continua dopo la foto)















Interviene quindi di nuovo la Marino, in modo più duro e diretto: “Ma soprattutto avevamo deciso di fare il ca*** che ci pare, ovvero ciò che secondo noi è giusto fare per nostra figlia. Invece due direttori di settimanale hanno deciso di mostrare il volto di nostra figlia. Probabilmente sono male informati su ciò che è giuridicamente corretto fare o meno. Il viso di un minore non deve avere due pixellini, ma essere irriconoscibile”.(Continua dopo foto e post)











La coppia lascia intendere che procederà per vie legali e aggiunge: “Siamo stati privati del diritto di decidere se pubblicare il volto di nostra figlia oppure no. Si tratta di servizi non autorizzati, un piccolo furto”. Poi la mossa a sorpresa: in segno di protesta, i due scelgono di mostrare a tutti la piccola: “Per questo abbiamo deciso di presentare la piccola Nina, sperando che vi venga voglia di comprare una copia in meno di questi giornali. Speriamo davvero che non accada più e forse condivideremo di più con voi per evitare che ci sia questa sorta di lucro”.

“Proprio ora che stava tornando!”. Paola Perego, è lei stessa a dare la bruttissima notizia: “Purtroppo oggi…”

fbq('track', 'Gossip');