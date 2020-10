In vacanza con il marito e alcuni amici per festeggiare il suo 36esimo compleanno, in costume, mostrando il suo fisico senza nessun ritocco con un accenno di cellulite e di pancetta, la pluricampionessa di sci Lindsey Vonn è stata vittima di body shaming sui social.

I suoi hater, infatti, si sono concentrati come al solito su qualche piccolo inestetismo, senza risparmiare commenti al veleno quali la sportiva ha risposto con un lungo post in cui racconta il rapporto con il proprio corpo e invita le donne ad amare se stesse.

"Pensa di essere più attraente di quello che è»" ha scritto qualcuno, "Ho 60 anni e ho partorito due bambini e sono meglio di lei", "Nascondi quel sedere grasso in una tenda" e ancora parolacce e insulti.















Lindsey Vonn appare in una foto di spalle mentre cammina sulla spiaggia, in bikini, e una di profilo sempre in costume. "Ultimamente ho postato alcune foto in costume, il che è più spaventoso di quanto sembri. Anche come atleta ci sono commenti spietati e storie dei media che distruggono il mio corpo e ammetto che a volte mi fa male", ha scritto l'atleta che la scorsa stagione ha lasciato lo sci per dedicarsi alla famiglia.















"Sono una persona normale e a volte mi dimeno, lo stomaco si piega, la cellulite si manifesta sul sedere o non riempio bene la parte alta del costume. Ma ricordo sempre come il mio corpo mi ha aiutata realizzare cose incredibili nella mia vita e sono orgogliosa di quanto sono forte. Non sono una taglia zero e per me va benissimo", ha scritto ancora la Vonn.









“Una cosa che posso assicurare a tutti voi — ha scritto — è che non ho mai modificato le mie foto con Photoshop e ne sono orgogliosa. Non ho mai subito alcun tipo di chirurgia plastica. Niente Botox o filler, niente mini interventi chirurgici. Letteralmente niente. Sono 100% naturale e 100% Lindsey”. Poi un messaggio di forza e coraggio indirizzato a chi si sente depresso o imbarazzato dal proprio corpo: “siate forti, sani e amate voi stessi, non importa quello che dicono gli haters”.

