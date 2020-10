Anche Ornella Vanoni positiva al coronavirus: “Mi ha presa”. Parla dal suo letto

Anche Ornella Vanoni è risultata positiva al Coronavirus. La cantante lo ha annunciato personalmente ai suoi fan con un post sui suoi profili social: ha pubblicato una foto di lei nel letto con le coperte ben rimboccate fino a nascondere il viso. Una foto ironica, per sottolineare come fa nella stessa didascalia, che le sue condizioni non sono gravi.

E infatti Ornella Vanoni commenta, anche per rassicurare i suoi fan: “Mi ha presa! Sto bene”. Proprio di recente, tra l’altro, la cantante era tornata in studio per registrare il suo nuovo album che dovrebbe essere pubblicato nei prossimi mesi. Ed era anche intervenuta per commentare la situazione critica dei contagi che ha travolto la sua Milano e, in generale, la Lombardia: “Mi viene da piangere”, aveva detto. (Continua dopo la foto)















Su Instagram, poi, la cantante aveva condiviso uno scatto del Pirellone illuminato con la scritta: “State a casa”, una foto diventata virale durante i giorni più duri della prima ondata di pandemia. “Le parole hanno un peso, certo, ma non bisogna avere paura di usarle quando servono, vedi ‘coprifuoco’”, aveva spiegato sempre a mezzo social ricordando quando “durante la guerra, e io l’ho vissuta, c’era il coprifuoco e sapevamo cosa bisognava fare: spegnere tutte le luci, perché il nemico non ci bombardasse, e adesso siamo in guerra”.(Continua dopo la foto)















L’artista milanese, 86 anni, è solo l’ultima di una lunga serie di volti noti risultato positivi al coronavirus. Nelle scorse ore il messaggio di Carlo Conti: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid – ha scritto il conduttore – Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”. Stando a quanto dichiarato dal presentatore, al momento non ha riscontrato alcun sintomo, tanto che sarà lui stesso a condurre la trasmissione del venerdì di Rai1. (Continua dopo le foto)











Nei giorni scorsi anche Gerry Scotti e poi Alessia Marcuzzi, che ha saltato nuovamente la diretta con Nicola Savino. Era prontissima per presentare l’appuntamento del martedì ma al controllo negli studi Mediaset è risultata di nuovo positiva al test sierologico e ora è in attesa dei risultati di quello molecolare. Qualche ora fa, inoltre, Giulio Golia de Le Iene ha fatto sapere di essere risultato negativo al tampone dopo settimane.

