“Appena saputo della nostra negatività, non abbiamo resistito ad uscire, anche se è passato un solo mese sembra tutto diverso, più buio. Grazie di cuore a tutti per il grande affetto che ci avete dimostrato e forza a tutti coloro che ancora combattono”. Così, con queste parole accompagnate da un selfie con la mascherina e il pollice alzato evidentemente scattato in strada, il conduttore fa sapere a tutti i suoi follower di Instagram che per lui è finito l’incubo coronavirus.

Giulio Golia de Le Iene ha infatti ricevuto l’esito dell’ultimo tampone e, non ha appena ha scoperto di essere guarito dopo quasi un mese, ha deciso di festeggiare con una bella passeggiata all’aperto. “Finalmente negativo! Ti aspettiamo presto”, si legge sui profili social della trasmissione di Italia1. (Continua dopo la foto)















Dunque presto Giulio Golia potrà tornare sul palco de Le Iene dopo settimane di assenza. Erano i primi di ottobre, quando comunicava ai suoi fan di essere risultato positivo al Covid-19, fortunatamente con sintomi leggeri: “Sto bene, ho un leggero mal di testa, un’emicrania”. Le sue condizioni sono presto migliorate ma l’isolamento è andato per le lunghe, visto che dopo alcune settimane Golia risultava ancora positivo ai test. (Continua dopo la foto)















Non solo Golia. A Le Iene anche Roberta Rei è risultata positiva al coronavirus e solo due giorni fa ha fatto sapere di essere guarita. Poi Alessia Marcuzzi, che ha saltato nuovamente la diretta con Nicola Savino. Era prontissima per presentare l’appuntamento del martedì ma al controllo negli studi Mediaset è risultata di nuovo positiva al test sierologico e ora è in attesa dei risultati di quello molecolare. (Continua dopo foto e post)











L’ultimi volto della tv ad annunciare di essere risultato positivo al covid è stato Carlo Conti che, come Gerry Scotti, lo ha fatto sapere attraverso i suoi profili social: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid – ha scritto il conduttore di Tale e Quale Show su Instagram – Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”.

