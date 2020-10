“Aggredito in strada con delle forbici”. Temptation Island, Michael De Giorgio: “Il polso trapassato da parte a parte”. Le immagini sono strazianti (FOTO)

Dramma per Michael De Giorgio, ex partecipante di Temptation Island. Il tatuatore è stato aggredito nella notte con un paio di forbici. Il giovane si è recato prontamente in ospedale dove è stato operato d’urgenza. L’intervento chirurgico è andato per il meglio ma ad oggi non è chiaro se lascerà delle conseguenze importanti, che potrebbero cambiare la vita del 29enne. È stato il diretto interessato a parlarne su Instagram, dove ha prima mostrato uno scatto del polso insanguinato e poi ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i suoi follower.

Michael De Giorgio ha preferito non chiarire le dinamiche dell’aggressione che ha stravolto la sua esistenza. “Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia”. L’intervento a cui si è sottoposto è riuscito ma Michael De Giorgio non sa ancora se subirà limitazioni motorie e quanto tutto questo possa rovinare di fatto il suo futuro lavorativo nel mondo dei tatuaggi: “Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non: l’intervento è andato bene”. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora: “Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motore, non voglio nemmeno pensarci. Grazie a chi stanotte mi è stato vicino nel momento del bisogno. Il dolore più grande è dentro al petto e per questo purtroppo non c’è cura”. Secondo quanto spifferato dalla web influencer Deianira Marzano, amica di Michael, De Giorgio sarebbe stato colpito dall’attuale fidanzata dopo una lite furibonda. (Continua a leggere dopo la foto)























Una lite che, tra l’altro, sarebbe avvenuta per strada. Ad oggi l’identità di questa presunta fidanzata è avvolta nel mistero: Michael non si è mai esposto pubblicamente con la sua nuova fiamma. Dopo la tormentata relazione con Lara Zorzetto, terminata proprio a Temptation Island, De Giorgio ha frequentato per un breve periodo una ragazza di nome Giorgia, ma la rottura è avvenuta un anno fa. (Continua a leggere dopo la foto)



Classe 1991, Michael De Giorgio è originario della Puglia ma da tempo vive a Udine. È un tatuatore apprezzato e stimato. È diventato noto nel 2018, quando ha partecipato con l’ex fidanzata Lara Zorzetto a Temptation Island. La storia tra Michael e Lara è stata una delle più chiacchierate e seguite di quella edizione.

