L’annuncio della nascita, la sorpresa al rientro a casa dopo il parto, la dolcissima foto della neo mamma bis con le sue principesse e ora un nuovo ritratto di famiglia per celebrare un mese della piccola Mia. Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che stanno vivendo un momento felicissimo perché da poco sono diventati genitori (lei ha già una figlia, Sofia, frutto dell’amore con l’ex, il calciatore Davide Bombardini, ndr).

L’arrivo della loro Mia ha coronato la storia d’amore della showgirl e lo sportivo, che da tempo sognavano un figlio, nata nel 2018 quando entrambi erano reduci da due storie d’amore importanti. Lui aveva appena messo fine alla relazione con Federica Pellegrini, mentre lei aveva detto addio a Vittorio Brumotti, conosciuto sul set di Striscia la Notizia. Dal primo bacio scambiato in una piazza Duomo deserta non si sono più lasciati. (Continua dopo la foto)















La proposta di matrimonio c’è già stata la notte di Natale e il matrimonio fra Giorgia Palmas e Filippo Magnini era stato organizzato per marzo 2020, ma l’emergenza sanitaria ha costretto la coppia a rimandare tutto. Poi però la gioia con l’arrivo della prima figlia insieme. “È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per 9 mesi”, ha scritto qualche giorno fa lei parlando di Mia. (Continua dopo la foto)















“Ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti, ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incontrato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione, e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai immaginare”. Anche Filippi non ha mai nascosto di essere al settimo cielo su Instagram. (Continua dopo foto e post)











E ora è proprio il neo papà a festeggiare sul social il primo mese di Mia. L’ex nuotatore ha condiviso sui social uno scatto tenerissimo in cui lui e la compagna ammirano rapiti la piccola. “1 mese di te Mia, ti amiamo”, ha scritto, mentre la modella ha commentato: “Quanto si può amare in 30 giorni?! Tantissimo… e anche di più. 1 mese di te, 1 mese di noi! #Vitanostra #Mia”.

