Giornate difficili per Elenoire Casalegno, che ha affidato al suo profilo Instagram l’ultimo saluto a un amico vero con cui, racconta la conduttrice e showgirl ha vissuto “in simbiosi”. Solo chi ha un animale domestico può capire il dolore che si prova ed Elenoire, nel post di addio, non ha vergogna di dire che mentre scrive ha “il viso rigato dalle lacrime”.

Ha dovuto dire addio al suo cagnolino Pepe, che era con lei da 17 anni. Nel post, che la bella Elenoire commenta con una lunga e accorata didascalia, diverse foto del suo amatissimo cane, immortalato in vari momenti. Sotto una marea di cuori e commenti di affetto e vicinanza per la Casalegno, anche da parte di molti amici vip come Gianluigi Nuzzi, Ana Laura Ribas e Jane Alexander tra gli altri. (Continua dopo la foto)















“Era il mio amico. 17 anni vissuti insieme, condividendo case, luoghi, e stati d’animo. Eravamo in simbiosi – esordisce Elenoire Casalegno nel post – Immagino per chi non abbia un amico quattro zampe che sia difficile comprendere il legame che si instaura, ma per me Pepe era più di un cane, e la sua presenza non ha mai colmato vuoti, mancanze, non ha mai sostituito affetti, lui era un mio pari, un mio compagno di viaggio”. . (Continua dopo la foto)























“17 anni sono tanti, ma quando viene a mancare quel legame, si riducono a una frazione brevissima di tempo. Mentre scrivo ho il volto rigato dalle lacrime, è passato un giorno, e credo ne passeranno ancora molti, prima che il mio ricordo possa essere accompagnato da un sorriso. Ti ho voluto bene, non so se sono stata un’amica perfetta, ma tu sei stato un grande Amico”. la conclusione. (Continua dopo foto e post)



Elenoire Casalegno, che fino a qualche mese fa era in tv con Giovanni Ciacci a Vite da copertine ed è molto attiva su Instagram, ha voluto condividere con i suoi tanti follower anche questa brutta notizia. Inutile aggiungere che il suo tanto affezionato pubblico social non ha perso occasione di poterle dimostrare la propria vicinanza e sostegno in questo momento triste della sua vita.

“Vi prego aiutatemi”. Elettra Lamborghini se ne è accorta alle prime luci dell’alba: “Era lì sul ciglio della strada”

fbq('track', 'Gossip');