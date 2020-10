Kate Middleton deve far i conti con il passato di William. Un passato che potrebbe mettere in ombra l’immagine di perfezione creata dai duchi di Cambridge. Infatti nel corso degli anni la figura di William è stata descritta come quella del principe azzurro educato, gentile. Al fratello Harry, ora sposato con Meghan Markle, è toccato il ruolo di ribelle, pronto a mettere in imbarazzo la Regina con le sue bravate.

Se i tabloid nel corso degli anni hanno documentato i party e le serate di Harry in compagnia di amici, pochissime volte si è parlato del passato di William, figlio di Carlo e Diana. Su di lui non è mai emerso nulla e la figura del principe è sempre rimasta immacolata. Tuttavia la biografia scritta da Robert Lacey e intitolata Battle of Brothers può mettere in difficoltà William e Kate. (Continua dopo la foto)















All’interno del libro vengono rivelati alcuni particolari della gioventù del primogenito di Carlo, sottolineando anche la disparità di trattamento rispetto al fratello Harry, considerato la “pecora era”. Secondo quanto si legge nel libro di Lacey, quando aveva solamente 16 anni, William si sarebbe fatto costruire un nightclub nei sotterranei di Highrove, la proprietà di Carlo nel Gloucestershire. Un luogo riservato a pochi amici, in cui avrebbe organizzato feste private denominato Club H. (Continua dopo la foto)















Le indiscrezioni non sono state commentate da Buckingham Palace. Sicuramente si tratta di un colpo duro anche per la moglie di William, Kate Middleton che, dopo l’uscita di scena di Meghan Markle è sempre più sotto la luce dei riflettori. L’autore del libro spiega anche che alla base della lite tra William e Harry ci sarebbe non tanto Meghan Markle, quanto l’insoddisfazione di Harry che si è sempre sentito un “numero due” nella famiglia reale. (Continua dopo la foto)









Harry è sempre stato legato al fratello maggiore, ma con il passare degli anni avrebbe cercato il suo posto del mondo e l’avrebbe trovato grazie all’ex attrice di Suits. Sarebbe stata la Markle a dargli il coraggio per fare ciò che meditava da tempo: allontanarsi dalla Royal Family per costruirsi una nuova immagine.

