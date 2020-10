Adele, il primo video dopo la dieta. La cantante non si faceva vedere in pubblico da tre anni: “Una meraviglia”

È irriconoscibile e bellissima Adele, per la prima volta la cantante è apparsa in video dopo la dieta e sui social è stato un boom di complimenti per la nuova forma fisica. Dopo oltre tre anni di assenza dalle scene, accendendo l’entusiasmo dei fan e degli utenti social, sul web circola il video promozionale dell’esibizione che la cantante britannica terrà sul palco del programma di punta della NBS Saturday Night Live.

“Sono così emozionata e al tempo stesso assolutamente terrorizzata”, ha scritto negli scorsi giorni Adele sui social network annunciando la sua partecipazione al Saturday Night Live, trasmissione durante la quale si esibì per la prima volta nell’ottobre del 2008 lanciando negli Usa la sua hit Chasing pavements. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ultima esibizione video risale al 2017, quando la cantante si esibì davanti a migliaia di spettatori chiudendo il lungo tour legato al disco 25 allo stadio di Wembley, a Londra. Tre anni di intenso lavoro e sacrifici per Adele, la magica voce britannica che ha stregato il mondo con le sue canzoni, che oggi si presenta al pubblico più bella che mai. Irriconoscibile. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo la dieta, la cantante Adele è un’altra persona. A febbraio aveva stupito tutti con uno scatto pubblicato sui social, e scattata all’afterpary degli Oscar 2020 (organizzato da Beyoncé e Jay-Z al Chateau Marmont) a cui aveva partecipato, sfoggiando un abito animalier. (Continua a leggere dopo la foto)









Host: Adele

Music: H.E.R.

You: Watching this Saturday pic.twitter.com/OThWWK7Msd — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 22, 2020

“La sua perdita di peso è avvenuta perché ha smesso di bere e sta mangiando cibo sano. Ma ora ama anche la sua trasformazione fisica. È più sicura di sé, si veste in modo diverso e nel complesso è più felice”, aveva raccontato l’amica e presentatrice polacca Kinga Rusin. Il suo regime alimentare prevede l’assunzione di circa 1000 calorie al giorno ed è noto con il nome di ‘dieta di Sirt’.

