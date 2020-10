“Assomiglia a Leone!”. Chiara Ferragni, la prima ecografia in 3D e lei si commuove in diretta

Grande emozione per Chiara Ferragni che, durante il solito controllo di routine, non riesce a trattenere le lacrime nel vedere il viso della bambina che tra qualche mese potrà avere tra le sue braccia. Il momento, così raccolto e intimo, è stato ripreso anche dal futuro papà, emozionatissimo.

Fedez non sta più nella pelle e rende partecipe anche il suo pubblico sui social di questo incontro con la piccola creatura che sua moglie porta in grembo. Riprendendo prima lo schermo dell'ecografo, dove è ritratta l'immagine tridimensionale del feto, si vede può vedere con chiarezza il volto della nuova componente dei Ferragnez.















Girando lo smartphone, poi, inquadra Chiara Ferragni con il viso coperto dalla mascherina sopra cui si vedono gli occhi lucidi e le lacrime che scendono, manifestando la sua commozione per un momento così bello e speciale. Anche la fashion blogger non ha resistito all'idea di pubblicare la prima istantanea della sua bambina e, infatti, ecco che appare sul suo profilo Instagram uno scatto ravvicinato dell'ecografica, accompagnato da un semplice "Ciao baby" con accanto un cuore.























La gravidanza procede a gonfie vele e la Ferragni che, fino a poco tempo fa aveva nascosto di essere in dolce attesa, adesso non esita a pubblicare qualche foto in più in cui si vedono le sue rotondità.



La notizia del secondogenito della coppia è emersa ad ottobre, dopo le prime voci che iniziavano a girare sul web, e a distanza di qualche settimana è stata diffusa la conferma che si trattasse di una bambina con un video eloquente e pubblicato sui social nel quale ha preso parte anche il piccolo Leone, già contentissimo dell’arrivo di una sorellina.

