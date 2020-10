“Parlo, sei rovinato!”. UeD, Giulia Cavaglia è una belva. Per l’ex fidanzato vip finisce malissimo

Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata sui social come una furia. Famosa per aver partecipato al dating show di Maria De Filippi e per la storia lampo con il corteggiatore Manuel Galliano. Da quando la loro storia è finita, la tronista è finita nel dimenticatoio per tornare sulle pagine della cronaca rosa dopo il fidanzamento con lo scrittore Francesco Sole.

Lo sfogo furente è arrivato su Instagram. Giulia Cavaglià ha deciso di rompere il silenzio sulla fine della sua storia con lo scrittore utilizzando toni decisamente forti e attaccando l'ex fidanzato che non solo non le avrebbe permesso di recuperare alcuni abiti lasciati in casa sua dopo essersi lasciati, ma che avrebbe anche fatto usare una sua giacca a qualche altra ragazza.















"Mi sono svegliata davvero incaz*ata, mi sono stufata. Ricordati che se parlo io sei rovinato", ha detto prima di entrare nei dettagli. La ragazza aveva lasciato dei vestiti da Francesco Sole ma ogni volta che ha tentato di riprenderli lui non le avrebbe mai aperto. Così è dovuto andare il papà di Giulia e dentro la tasca di una giacca la Cavaglià ha trovato uno scontrino recente.















"Sono veramente curiosa di sapere chi usasse la mia giacca il 12 ottobre 2020, io questa giacca te la chiedo da sei mesi", ha tuonato Giulia Cavaglia nella sua Instagram stories: "Spero vivamente che non l'abbia prestata a qualche zoc*oletta, sei agghiacciante".









Da qualche tempo Francesco e Giulia si sono allontanati. Il post lockdown ha fatto stragi di cuori, le coppie celebri che non sono durante sono state quelle formate da Stefano De Martino e Belen Rodriguez ma anche Giulia De Lellis e Andrea Damante.

