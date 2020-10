“Non puoi farlo!”. Bufera immediata su Federica Pellegrini: costretta a giustificarsi

Nei giorni scorsi Federica Pellegrini ha annunciato su Instagram di essere risultata positiva al tampone, quindi la decisione di avviare una sorta di diario della quarantena con Storie quotidiane in cui racconta il suo percorso nella malattia, sia per rassicurare i suoi tanti tifosi, sia per far vedere a tutti quali possono essere gli effetti del contagio.

Nelle scorse ore, poi, una brutta notizia: “Bad news purtroppo: mia mamma ha i sintomi del covid, domani farà il tampone, ma quasi sicuramente lo ha preso – ha raccontato preoccupata Super Fede – Io dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui in quei giorni perché ci dovevamo dare il cambio con i cani. Lei è rimasta in quarantena preventiva qui a casa da me, abbiamo cercato di mantenere le distanze e usare le mascherine, di stare attente”. (Continua dopo la foto)















La nuotatrice si era anche detta quasi sicura della positività della mamma: “Ha i sintomi da stamattina, domani farà il tampone e di sicuro sarà positivo. Ha mal di testa, 37.4 di febbre e tanti dolori: poverina mi dispiace tantissimo”. La mamma di Federica si è quindi recata a fare il tampone per il coronavirus ed è stata proprio lei, a sua volta positiva, ad accompagnarla scatenando l’ira degli utenti. (Continua dopo la foto)















“Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone, con distanziamento e mascherina, perché lei non ha mai guidato a Verona. Ora aspettiamo il risultato e quasi sicuramente sarà positiva ma rispetto a ieri sta già meglio”, ha affermato Federica Pellegrini. E i suoi follower si sono indignati: non ritengono corretto che abbia potuto violare la quarantena per accompagnare sua madre, non avendo ancora concluso il periodo di isolamento previsto dalla legge. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Addivanati 🛋 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 21 Ott 2020 alle ore 8:37 PDT



Di conseguenza le accuse di aver accesso a particolari favoritismi solo perché famosa e anche di aver infranto le regole. Per questo motivo Federica ha fatto un’altra serie di video per spiegare la situazione reale: “Io non sono una persona poco responsabile e poco disciplinata, anzi, sono molto responsabile e molto disciplinata. Se sono uscita a portare mia madre a fare il tempone non è perché l’ho deciso alzandomi la mattina, ma perché mi ha autorizzato la dottoressa dell’Asl”.

“Sono sconvolta”. Giulia Sol di ‘Tale e Quale Show’ sotto choc: è successo dopo l’imitazione di Alessandra Amoroso