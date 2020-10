Ci sono coppie televisive e coppie televisive. Non è facile lavorare in due, dividere in questo caso il palco. Come in ogni lavoro ci vuole prima di tutto affinità, ma anche la pazienza non guasta. Non tutte “funzionano”. Pensiamo a Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, che ancora oggi, a distanza di anni, si punzecchiano.

O anche a Alberto Matano e Lorella Cuccarini: la polemica nata dopo l’addio di lei a La Vita in diretta fa ancora discutere. E i due conduttori continuano a lanciarsi frecciatine. Ma certamente nel mondo dello spettacolo sono anche molti i colleghi che diventano amici nella vita vera. Tiberio Timperi per esempio ha costruito un rapporto di affetto e stima anche fuori lo studio televisivo con una sua ex partner televisiva, che ricambia. (Continua dopo la foto)















Poco fa infatti il conduttore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un tenero post nei confronti di Ingrid Muccitelli, con cui ha lavorato insieme a Uno mattina in famiglia, immortalandola in tv mentre conduce Linea Verde, segno che segue i suoi programmi. Sotto alla foto parole cariche di affetto: “Cominciamo la giornata parlando bene di qualcuno. Ingrid Muccitelli, ad esempio”. (Continua dopo la foto)















E poi, continua Timperi: “Spesso, nella vita le persone sono diverse da come appaiono in tv. Un teorema che non vale per Ingrid. Al netto di amicizia e affetto, lei è una bella persona e una seria professionista. Di questi tempi, binomio raro nel panorama tv”. Poco dopo, tra i tanti commenti, la risposta di Ingrid: “Amico mio, è per questo che ci siamo ritrovati sin da subito. Grazie per le tue bellissime parole”. (Continua dopo la foto e post)











“Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la mia giornata sarà stupenda. Ti voglio bene”, la conclusione della bionda conduttrice, che ha ricondiviso il post. Così i due hanno confermato di avere instaurato una bellissima amicizia. Una coppia, la loro, che è rimasta nel cuore dei fan che infatti hanno riempito il post di Timperi di cuori e complimenti, come “Propongo una raccolta di consensi perché diventi la tua compagna di viaggio” e “La coppia meglio assortita”.

