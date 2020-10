Arriva come un fulmine a cielo sereno, come un’onda travolge e lascia a terra. La notizia della morte dell’attrice, a soli 56 anni, ha fatto il giro della rete sollevando una ventata di commozione e dolore. A stroncarla, un ictus dal quale cercava di riprendersi da un mese. Centinaia i commenti apparsi sulla sua pagina social “Siamo devastati nell’apprendere che ci ha lasciati oggi. I nostri pensieri e le nostre preghiere continuano ad andare a suo marito e alla loro famiglia in questo difficile momento”.

"È stato un onore e un piacere estremo lavorare con Doreen come suo manager – ha aggiunto -. Dal momento in cui ci siamo incontrati è stato come se fossimo amici da anni. Spiriti affini, non c' è dubbio". L'ictus cerebrale è causato dell'improvvisa chiusura o rottura di un vaso cerebrale e dal conseguente danno alle cellule cerebrali dovuto dalla mancanza dell'ossigeno e dei nutrimenti portati dal sangue (ischemia) o alla compressione dovuta al sangue uscito dal vaso.















Spesso non dà sintomi. Solo nell'emorragia cerebrale c'è spesso mal di testa. I sintomi tipici sono la comparsa improvvisa di una mancanza di forza, o formicolio e mancanza di sensibilità ad un braccio e ad una gamba, ma anche ad uno solo di questi. Un male straziante e improvviso che è costato la vita all'attrice di Broadway Doreen Montalvo.















Doreen Montalvo L'artista, apparsa di recente nella produzione newyorkese del film reso famoso da Robin Williams, non è riuscita a riprendersi dopo l'evento da cui era stata colpita il mese scorso. Aveva anche interpretato una parte in In The Heights e in West Side Story di Steven Spielberg. Doreen Montalvo era molto conosciuta e apprezzata nell'ambiente di Broadway e non solo.











“Stava anche facendo passi da gigante nel mondo della tv – ha sottolineato sempre il suo manager -. Doreen poteva fare qualsiasi cosa. Era come un biglietto della lotteria vincente… Continueremo a portarla con noi, raccontando la sua storia e ricordando il talento e l’amore che ha condiviso con tutti noi. Soprattutto l’AMORE, finché c’è amore.”

