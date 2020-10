Barbara D’Urso non è solo regina in tv, anche su Instagram Carmelita è seguitissima. Certo, non sono tutti complimenti. Le critiche non mancano ma mica è da tutti avere quasi 3 milioni di fan. E infatti, nonostante sia da anni nell’occhio del ciclone, la conduttrice continua a essere super presente sul piccolo schermo.

Dopo il ritorno nello studio di Pomeriggio Cinque, riecco in onda anche Domenica Live e Live Non è la D’Urso. C’è sempre grande attesa per questo suo ultimo programma e il 18 ottobre sarebbe dovuto esserci anche Fabrizio Corona in studio. Poi però lo scoop in diretta, nel pomeriggio di venerdì: è risultato positivo al tampone del coronavirus. La stessa Barbara ha spiegato che, al momento, non si sa se e in che modalità Corona potrà comunque essere ospite, forse in collegamento. (Continua dopo la foto)















Nel frattempo, nelle ultime ore, è arrivata la notizia della condanna di Yari Carrisi per aver scritto ad aprile scorso “La D’Urso deve morire”. Il figlio di Al Bano e Romina Power aveva pubblicato una storia su Instagram con quelle apparentemente senza alcun motivo evidente. Poi spiegò anche che erano rivolte al programma, e non alla persona e ora è arrivata la decisione del tribunale. (Continua dopo la foto)















Nei confronti di arrisi junior è stato emesso un decreto penale per aver leso l’onore e la reputazione della conduttrice mediante l’uso del social. La reazione di Barbara? Ha pubblicato alcune Stories coi i titoli di alcune testate che hanno riportato la notizia, un modo indiretto per far notare che la vicenda non è sfuggita alla sua attenzione. Ai suoi fan, invece, non è sfuggito il suo ultimo post. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Mi sono svegliata così 😜💋#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 16 Ott 2020 alle ore 2:08 PDT



“Mi sono svegliata così”, scrive Carmelita sui social dopo aver pubblicato l’ultimo scatto super sexy. Alla faccia del risveglio e del pigiamone: con un abito dorato stretto stretto Barbara mette in evidenza il suo décolleté e il suo fisico mozzafiato. Like e commenti a pioggia: “Un corpo del genere a 63 anni, solo da ammirare”, si legge sotto. E ancora, tra diverse frecciatine al vetriolo: “Grande Barbara, falli crepare tutti”.

