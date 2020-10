“Incompetente!”. Flavio Briatore, nuovo violento attacco alla politica. Dopo le critiche arriva una risposta al veleno

Flavio Briatore, contro il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Lo ‘scontro’ è frontale e il post è stato pubblicato di recente proprio sul profilo Instagram del noto imprenditore. Non si basa molto alla forma, perchè quel che conta è il contenuto. E il messaggio inviato da Flavio Briatore al diretto interessato colpisce e affonda. Scopriamo cosa è accaduto.

Flavio Briatore scrive a proposito della gestione della sanità in Campania: "Se a fine estate il Presidente De Luca invece di pensare alla mia "prostatite ai polmoni "si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, visto che la Campania ne conta la metà rispetto alla soglia stabilita a Maggio dal governo e per cui sono stati stanziati 1,3 Mld, forse oggi non assisteremo ai suoi decreti raffazzonati che dimostrano la sua totale incompetenza, a discapito del popolo campano che governa".















La decisione presa dal governatore della Regione ha già mosso parecchie polemiche. Infatti secondo l'ordinanza, sia le scuole primarie che le secondarie rimarranno chiuse fino al 30 ottobre. Vincenzo De Luca decide, inoltre, di sospendere anche le attività didattiche e di verifica nelle Università, esclusi gli studenti del primo anno. Tutto questo nonostante Lucia Azzolina si sia espressa a sfavore.















"È una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna", ha tuonato la Azzolina, trovando riscontro anche nelle affermazioni di Conte: "Chiudere così in blocco le scuole non è la migliore soluzione".









“Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola. In Campania lo 0.75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0.80. Se c’è crescita contagi non è di certo colpa della scuola” è stato affermato a Zapping su Rai Radio1. Una situazione decisamente delicata che sta nuovamente creando qualche confusione.

