Sonia Bruganelli, un’altra foto social nel mirino. La moglie di Paolo Bonolis e imprenditrice di successo viene più volte è bersagliata dai suoi stessi follower con commenti al veleno e molto spesso basta davvero poco per scatenare un inferno sotto a un post.

Dapprima erano le vacanze di lusso a farla finire nel tritacarne mediatico e infatti anche questa estate 2020 trascorsa come sempre all’insegna della famiglia tra le splendide spiagge della Sardegna e l’isola di Formentera non ha fatto eccezione. Ma gli insulti feroci che gli utenti della rete riservano a Sonia Bruganelli non si esauriscono con la bella stagione. È successo anche di recente, meno di un mese fa, sotto a una foto in vasca e poco dopo per aver condiviso una citazione legata alle malelingue. (Continua dopo la foto)















Questa: “Non dirmi di quelli che hanno parlato male di me, dimmi perché erano a loro agio nel raccontarlo a te”. Apriti cielo: “Signora, Lei si sopravvaluta…scenda dal pero ogni tanto.”, “Ora fai anche la maestrina?”, “Ma perché riporti sempre frasi frutto di menti pensanti? Non riesci ad esprimere un concetto da sola? Se non per l’intelligenza almeno per l’età ci dovresti riuscire”, si legge sotto. (Continua dopo la foto)















Ora non è invece passato inosservato un selfie che Lady Bonolis ha pubblicato qualche ora fa sul suo profilo: un selfie con alcuni amici che Sonia Bruganelli ha condiviso con i suoi utenti. Lei, come sempre, appare felice e sorridente così come lo sono anche “gli ospiti” della foto. Ma è qui che scattano le accuse. Il popolo del web critica la Bruganelli perché, secondo alcuni, non avrebbe rispettato le regole imposte dal Dpcm. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 😊 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 13 Ott 2020 alle ore 2:01 PDT



“Una curiosità. Immagino che tutti quelli nella foto sono congiunti, vero?”, chiede uno. E altri: “Non avete usato né distanziamento né mascherine”, “Non ha senso pubblicare una foto del genere con il periodo che stiamo vivendo”, “Solo il cattivo esempio, come al solito” e pure “Tu sei sempre la stessa. Sempre la stessa posizione”. Sono tanti gli attacchi che, anche questa volta, riceve la Bruganelli, accusata di non rispettare le regole. Ma come sempre oltre ai commenti degli hater anche emoticon a forma di cuore e complimenti come “Sei bellissima” oppure “Una bella foto normale”.

Annuncio a sorpresa. Anna Tatangelo, l’attesa è finita: tutti impazziti per la bella novità